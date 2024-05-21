Kağıtsporlu boksörler başarılı oldu

ÜÇ SPORCU DERECE YAPTI
Muğla Fethiye’de düzenlenen Yıldız Kadınlar ve Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası’nda Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcular önemli derecelere imza attı. 66 kiloda Sudenaz Aydemir ikinci,. 57 kiloda Alparslan Şenol, 50 kiloda Adil Ardıç üçüncü oldu. Dereceye giren Mavi-Beyazlı kulübün üç sporcusu gösterdikleri başarılarla milli takıma seçildiler. Kağıtspor Kulübü Başkanı İbrahim Erçin, sporcuları ve antrenörlerini kutladı, milli takımda başarı dileğinde bulundu.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.