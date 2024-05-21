U11 Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor

7 SAHADA 23 MAÇ VAR

Bu sezon fazla takımlı gruplarda tek devreli lig esasına göre oynanan U11 Futbol Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Minikler bugün de hünerlerini göstermek için sahaya çıkacaklar. 7 farklı sahada toplam 23 maç oynanacak. Mehmet Ali Kağıtçı, Şehit Arslan Kulaksız, Avni Kalkavan ve Gebze Alaettin Kurt sahalarında 4’er maçlık heyecan yaşanırken, Arslanbey Stadı’nda 3, Değirmendere ve Körfez Esentepe sahalarında ise 2’şer maç oynanacak. Bugün toplam 46 takım sahaya çıkacak. Kocaelispor’un minik takımı Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda İzmit Yıldız ile karşılaşacak.

Kaynak: Spor servisi