U11 Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor

7 SAHADA 23 MAÇ VAR
Bu sezon fazla takımlı gruplarda tek devreli lig esasına göre oynanan U11 Futbol Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Minikler bugün de hünerlerini göstermek için sahaya çıkacaklar. 7 farklı sahada toplam 23 maç oynanacak. Mehmet Ali Kağıtçı, Şehit Arslan Kulaksız, Avni Kalkavan ve Gebze Alaettin Kurt sahalarında 4’er maçlık heyecan yaşanırken, Arslanbey Stadı’nda 3, Değirmendere ve Körfez Esentepe sahalarında ise 2’şer maç oynanacak. Bugün toplam 46 takım sahaya çıkacak. Kocaelispor’un minik takımı Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda İzmit Yıldız ile karşılaşacak.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.