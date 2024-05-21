Başkan Büyükakın kutladı

KAĞITSPORLU İKİ SPORCU
15-27 Mayıs 2024 tarihleri arasında İtalya'nın Lonato kentinde yapılan Plak Atışları Avrupa Şampiyonası Trap Erkekler kategorisinde ülkemizi temsil eden milli sporcularımız Yavuz İLNAM, Oğuzhan TÜZÜN ve Nedim Tolga TUNÇER bireysel skorlar toplamında takım halinde Altın Madalyanın sahibi oldular. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Kağıtsporlu milli sporcular Oğuzhan Tüzün ve Nedim Tolga Tunçer’in de yer aldığı erkek trap milli takımını kutladı.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.