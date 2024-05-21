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21 May 2024 - 18:45- Siyaset G:

Hürriyet ihanet ettiler demişti! CHP’de İzmit Danışma Kurulu başladı

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Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Danışma Kurulu başladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in “ihanet ettiler” dediği isimlere karşı yapacağı konuşma merak ediliyor.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Hürriyet ihanet ettiler demişti! CHP’de İzmit Danışma Kurulu başladı mask
Hürriyet ihanet ettiler demişti! CHP’de İzmit Danışma Kurulu başladı
Hürriyet ihanet ettiler demişti! CHP’de İzmit Danışma Kurulu başladı
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HÜRRİYET İKİNCİ DÖNEMİNE BAŞLADI

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye’de birinci parti olmayı başardı. Türkiye’de birinci Parti olan CHP Kocaeli’de İzmit, Derince ve Karamürsel ilçelerini kazanma başarısı gösterdi. İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet kazandığı seçimle ikinci dönemine resmen başladı.

Hürriyet ihanet ettiler demişti! CHP’de İzmit Danışma Kurulu başladı

İZMİT İLÇE DANIŞMA KURULU BAŞLADI

Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Danışma Kurulu, Bağçeşme Dernekler Yerleşkesi’nde başladı. Toplantıya CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Yıldızlı, Mühip Kanko, İl Başkanı Bülent Sarı, İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, eski il ve ilçe başkanları, İzmit belediyesi meclis üyeleri, il ve ilçe yöneticileri katıldı. Toplantı ilçe yönetimi kararıyla basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşti.

DANIŞMA TOPLANTILARINDA KONUŞACAĞIM

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan videoda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Milletvekili Harun Yıldızlı ve İl Başkanı Bülent Sarı’yı hedef aldığı iddia edilmişti. Hürriyet’in ortaya çıkan görüntülerde “İhanet edenler yukarıda. Şimdi sıra bende. Hepsi ihanet etti. Danışma toplantılarında hepsini konuşacağım” ifadelerini kullandığı görülmüştü. Hürriyet’in bugün yapacağı konuşma merak ediliyor.

Hürriyet ihanet ettiler demişti! CHP’de İzmit Danışma Kurulu başladı
Hürriyet ihanet ettiler demişti! CHP’de İzmit Danışma Kurulu başladı
Hürriyet ihanet ettiler demişti! CHP’de İzmit Danışma Kurulu başladı
Hürriyet ihanet ettiler demişti! CHP’de İzmit Danışma Kurulu başladı
Hürriyet ihanet ettiler demişti! CHP’de İzmit Danışma Kurulu başladı
Hürriyet ihanet ettiler demişti! CHP’de İzmit Danışma Kurulu başladı
Hürriyet ihanet ettiler demişti! CHP’de İzmit Danışma Kurulu başladı
Hürriyet ihanet ettiler demişti! CHP’de İzmit Danışma Kurulu başladı

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21 May 2024 - 18:45 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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