Ereğlispor hükmen kazandı

Gölcük Kavaklı Stadı’nda oynanan maçta Ereğlispor, Vezirçiftliğispor’un talimatlara aykırı futbolcu oynattığı, esame listesine isim yazdığı için Tertip Komitesi’ne itirazda bulundu.
VEZİRÇİFTLİĞİ’NİN TALİMATLARA UYMADIĞI BELİRTİLİYOR
Ereğlispor’un yaptığı itirazda, Vezirçiftliğispor’un talimatlara göre 21 kişilik esame listesinde 2001 ve daha yukarı doğumlu en az 6 oyuncu bulundurması gerektiği, ancak 3 oyuncu yazdığını belirtip itirazda bulundu. Tertip Komitesi dünkü olağan toplantıda konuyu görüştü ve itirazı kabul etti. Kurul söz konusu maçta Vezirçiftliği takımını 3-0 hükmen mağlup ilan etti. Play-Off yarı finalinde Yeşilovspor’un rakibi Ereğlispor olacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.