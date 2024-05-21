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Bizim çocuklar 1984 Muşspor’u finale çıkardı

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Kocaelispor’dan yetişen, A takımda şans bulamadıkları için gurbete çıkan ilimizin yetenekli futbolcuları forma giydikleri takımları başarıya taşımaya devam ediyorlar. Mervans Yusuf Yiğit ile Furkan Gedik’in performanslarıyla öne çıktığı 1984 Muşspor adını 3.Lig Play-Off finaline yazdırdı.

Bizim çocuklar 1984 Muşspor’u finale çıkardı mask
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FURKAN GEDİK VE MERVAN YİĞİT

Kocaelispor alt yapısından yetişen, A takımda şans bulamadıkları için gurbete çıkan iki yetenek Mervan Yusuf Yiğit ile Furkan Gedik, 1984 Muşspor’un 3.Lig Play-Off finaline yükselmesinde önemli rol oynadılar. Furkan sezon başı, Mervan ise devre arasında Muş 1984’e transfer olmuştu. Her iki futbolcu üst düzey performans gösterdi. Özellikle Play-Off’larda öne çıkan iki isim golleriyle takımlarına hayat verdi. Furkan, Bursa Yıldırım ile oynanan maçta, Mervan ise hem Bursa Yıldırım, hem de A.  Sebat maçlarında sahneye çıktı.

2.LİG’İN KAPISINA GELDİLER

 Kendi evinde 1-0 kaybettiği 3.tur rövanş maçında Trabzon ekibini 3-0 ile eleyip finale kalan 1984 Muşspor’da   Kartepe Şirinsulhiye doğumlu Mervan Yusuf Yiğit  ikinci golü atan isim oldu. Furkan Gedik de ilk 11’de üst düzey bir oyun ortaya koydu. Kocaelispor’un eski futbolcularından İsa Nalbant ile Doğukan Kaya ise son maçta yedeklerde yer aldı. Muş 1984, 3.Lig Play-Off finalinde Tokat Erbaa ile karşılaşacak, kazanırsa adını 2.Lig’e yazdıracak. 1984 Muşspor’un finaldeki en büyük kozları yine ilimiz futbolcuları olacak.  

Kaynak: Spor servisi

# HER, kocaelispor, Kartepe, Bursa

21 May 2024 - 19:29 - Spor --- Okunma

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