Derince Spor Kulübü’nden ses getiren başarılar

YAKLAŞIK 500 SPORCU KATILDI

19 Mayıs Atatürk’ü anma ve Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Derince Spor Salonu’nda yapılan iller arası tekvando şampiyonasına 17 il, 53 kulüpten toplam 427 sporcu katıldı. Başkanlığını Kemal Bayraktar, Genel koordinatörlüğünü aynı zamanda milli takım antrenörü olan Tuncay Karak’ın yaptığı Derince Spor Kulübü sporcuları şampiyonada ses getiren başarılar elde ettiler.

DÖRT SPORCU DERECE YAPTI

Duru Emine Karak birinci, Cener Azra Karak ile Taha Efe Engin ikinci, Buğra Gaygusuz ise üçüncülük derecesi yaptılar. Genel koordinatör Tuncay Karak, iyi bir hazırlık döneminin ardından katıldıkları şampiyonada aldıkları derecelerin kendilerine mutlu ettiğini söyledi. Karak, kendilerine en iyi imkanları sulan kulüp yönetimine de teşekkür etti.