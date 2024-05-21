AK Parti İzmit İlçe Başkanı Dokuzlar, Hürriyet'e yüklendi: Samimiyetsizlik paçadan akıyor

ÇENESUYU KALDIRMIŞ HAMİDİYE SU İLE ANLAŞMIŞTI
AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in 2019'da seçim kazandıktan sonra ilk icratının İzmit Meclisinde Çenesuyu'nu kaldırıp yerine İstanbullu Hamide suyu İzmit'e getirdiğini hatırlattı. Dokuzlar, ' O gün bu kentin markasını yok sayan Hürriyet, bugün Derince Belediyesi CHP' ye geçince Çenesuyu ile gülerek poz veriyor. Samimiyetsizlik paçadan akıyor.' ifadesini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.