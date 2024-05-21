Akaryakıt istasyonunda facia: 2 kişi alevler arasında kaldı

Feci olay, Erenler ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tankerden yakıt boşaltıldığı esnada yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan Erdal Aktaş (43) ile A.Ö.’ye (27) ilk müdahale diğer istasyon çalışanları tarafından yapıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Erdal Aktaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.