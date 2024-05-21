Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
21 May 2024 - 21:04- Asayiş G:

Tanımadığı genci parkta öldüren sanık: "'Niye bakıyorsun lan' diyerek bana küfür etti"

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tanımadığı genci bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısına çıktı. Maktulü daha önce tanımadığını söyleyen sanık, "Şahıs 'Niye bakıyorsun lan' diyerek bana küfür etti. Şahıs beni ölümle tehdit ederek saldırdı. Ben kendimi savundum, şahsın yaralandığını hiç düşünmedim. Öldüğünü sonradan öğrendim" dedi.

Tanımadığı genci parkta öldüren sanık: "'Niye bakıyorsun lan' diyerek bana küfür etti" mask
Tanımadığı genci parkta öldüren sanık: "'Niye bakıyorsun lan' diyerek bana küfür etti"
Tanımadığı genci parkta öldüren sanık: "'Niye bakıyorsun lan' diyerek bana küfür etti"
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Olay, 23 Temmuz 2023 gece saatlerinde Yenikent Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Mimar Sinan Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta Kaptan Kırdudu (26) ile Murat E. (42) arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken, Kırdudu darp edilip bıçaklandı, olayı gerçekleştiren şahıs ise kayıplara karıştı. Sağlık ekiplerince Kırdudu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cinayet büro dedektifleri, zanlıyı yakalamak için güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede bir şüphelinin üzerinden kan damladığını gördü. Görüntülerden yola çıkarak kan damlalarını takip eden ekipler, olayı gerçekleştiren zanlıyı yakaladı. İfadesi alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tanımadığı genci parkta öldüren sanık:

"ÖLEN ŞAHIS BANA, 'NİYE BAKIYORSUN LAN' DİYEREK KÜFÜR ETTİ"

Olaya ilişkin ilk celse Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Murat E., taraf avukatları ve aileler katıldı. Yaşananları anlatan Murat E., "Olay tarihinde gece saatlerinde parkta tek başıma oturuyordum. Alkol satın almıştım ancak henüz içmemiştim. Parkta otururken arkamdan bir ses geldi. Arkama baktığımda birinin geçtiğini fark ettim. Ölen şahıs bana, 'Niye bakıyorsun lan' diyerek küfür etti. Gayri ihtiyari baktığımı söyledim ancak adını sonradan öğrendiğim Kaptan bana yine küfür etti. Alkollü ve çok sinirliydi. Başıma dikilmeye başladı ve yine aynı şekilde 'Neden bakıyorsun?' diye küfür etmeye devam etti. Banan kafa atmaya çalışarak, 'Seni öldürürüm' dedi. Kafa atmaya çalışınca ben eğildim Kaptan'ın üzerine parke düştü ve kalkar kalkmaz elindeki bir şeyi bacağıma doğru savurdu. Acı hissettim. Kaptan üzerime çullandı, bu esnada elinde bıçak olduğunu anladım. Ben altta kaldım, boğuşmaya başladık, kendisini sürekli itekledim ve bıçağı almaya çalıştım. Bıçağı da şahsa doğru itekliyordum. Kaptan, 'Seni öldürürüm' demeye devam ediyordu. Ben ölen şahsın kolunu sırtına doğru büktüm ve bıçağı almaya başardım. Devamında hemen oradan kaçtım. Çok korkmuştum" diye konuştu.

Tanımadığı genci parkta öldüren sanık:

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU, BEN KENDİMİ SAVUNDUM, ŞAHIS BENİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ VE YARALADI"

Olay sonrası yaşananları anlatan Murat E., "Ağzımda inanılmaz bir kuruluk hissi oluştu, yakındaki camiye elimdeki bıçakla geçtim. Camide elimdeki bıçağın bana ait bıçak olduğunu fark ettim. Benim bıçağım normalde çantamda duruyordu. Bıçağı nasıl elime aldım bilmiyorum. Tahminimce ölen şahıs bana kafa atmaya çalışıp düştüğünde çantamdan bıçağım düştü. Şahıs da bu bıçağı alarak bana hamle yaparak kullandı. Camide elimdeki bıçağın bana ait olduğunu fark edince attım. Eve gidecekken cep telefonumun üzerimde olmadığını fark ettim. Olay yerinde düştüğünü düşündüm. Telefonu almak için olay yerine gittiğimde şahıs yerde oturuyordu. Telefonumu aldıktan sonra olay yerinden ayrıldım ve evime gittim. Şahsın olay esnasında bu kadar ciddi şekilde yaralandığını fark etmedim, hatta yaralandığını dahi hiç düşünmedim. Evde kendi kendime bacağımı tedavi etmeye çalıştım ancak başarılı olamadım, kanama durmadı. Bunun üzerine ertesi gün akşam üstü hastaneye gittim, düşerek yaralandığımı söyledim. Bacağıma dikiş atıldı ve eve döndüm. 1 gün sonra da polisler eve geldi ve şahsın öldüğünü söyledi. Öldürme kastım yoktu, ben kendimi savundum, şahıs beni ölümle tehdit etti ve yaraladı. Şahsı tanımam herhangi bir husumetimde yoktur" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, avukatların savunmalarının ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

# Kocaeli, ceza

21 May 2024 - 21:04 - Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.911.049 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ÇATI USTASI

*Çatı yapımı, *Teras kaplama, *Kiremit aktarımı, *Oluk temizliği itina ile yapılır. Hüseyin Usta Tel: 0544 655 23 40

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de gece çalışacak, BAY ELEMAN aranıyor. Tel: 0507 699 25 68

PERSONEL ARANIYOR

3 KUTU Dilovası’nda bulunan Demir Çelik fabrikasında taşeron firmada HURDA AYIKLAMA FİRMASINDA çalışmak üzere, *Okuma Yazma bilen *50 yaş Altı *Ü...

ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR

4 S Bakım onarım servisine, ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır. Adres: Fenni muayene istasyonu yanı Kartepe / Kocaeli. Tel: 0532 683 80 56

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL