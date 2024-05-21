6 katlı binanın çatısından düştü

İzmit Tepecik Mahallesi’nde 6 katlı bir apartmanın çatısında tamir yapan Menderes Özten, dengesini kaybedip çatıdan aşağı düştü. Özten, beton zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Menderes Özten Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Menderes Özten’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.