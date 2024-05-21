Kafede oturan kişiyi öldürüp kaçtı

Olay, Pendik’te Kaynarca Mahallesi Kervan Sokak üzerinde bulunan bir kafede saat 13.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir kafede oturan İsmail Eldemir, yanına gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Eldemir yere düşerken saldırgan olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde İsmail Eldemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, cumhuriyet savcısıyla birlikte kafede uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından İsmail Eldemir’in cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Saldırganın kaçış anı kamerada
Saldırganın kafeye geldiği ve saldırının ardından koşarak olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.