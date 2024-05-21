Valilik duyurdu: Kötü koku yayan işletmeye ceza

İzmit’te bir işletmeden kötü koku yayılması üzerine vatandaşlar şikayette bulundu. Yetkililer olay yerine giderek kokuya sebebiyet veren işletmede inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrası preslenmiş varillerin kötü koku yaydığı ortaya çıktı. Atıklar İzaydaş’a gönderilirken Kocaeli Valiliği işletmeye 1 milyon 299 bin TL para cezası uyguladı.

KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: "İlimiz İzmit ilçesinde koku şikayetinin yapılması üzerine bahse konu bölgeye bugün (21.05.2024) saat 17:30'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personelleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince intikal edilmiştir. Şikayetin yapıldığı bölgede faaliyette bulunan bir işletmede yapılan incelemelerde; preslenmiş varillerin kokuya sebebiyet verdiği ayrıca işletmenin çevre lisans izni belgesinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Kokuya sebebiyet veren söz konusu atıklar İZAYDAŞ'a gönderilerek bertaraf edilmesi işlemi başlatılmış ayrıca işletmeye 1.299.054,00 TL idari para cezası uygulanmıştır."

Kaynak: Haber Merkezi