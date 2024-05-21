Yeni Oluşum Grubu çalışmalarını sürdürüyor

Kocaeli Hafriyatçılar Derneği başkanı olan Mars Aydın’ın öncülük ettiği Yeni Oluşum Grubu’da Kocaelispor camiasının önemli isimlerinden oluşacağı belirtiliyor. Mars Aydın işi ehillerine vermek gerektiğine vurgu yaparak yeni sezonda eski futbolculardan bir ismin sportif direktör, bir ismin ise yönetimde futbol şube sorumlusu olması, mutlaka scout ekibi kurmak gerektiğine dikkat çekti. Aydın kısa sürede Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı ziyaret edip yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vereceklerini söyledi. Mars Aydın oluşumun başkan adayının henüz belli olmadığını da belirterek, “Önce ekibi netleştirmek istiyoruz. Sonrasında yapacağımız toplantılarda kimin başkan adaylığında kongreye gideceğimizi belirleyeceğiz” dedi.