Bizim çocuklar karşı karşıya

Turu geçen takımlar finalde karşı karşıya gelecek ve kazanan önümüzdeki sezon Trendyol 1.Lig’de mücadele edecek. Yarı finalist 4 takımın üçünde Kocaelispor forması giymiş futbolcular var. Atabey Çiçek 1461 Trabzon, Mesut Özdemir, Mert Çölgeçen, Hasan Hatipoğlu Iğdır, Yalçın Kılınç, İlyas Kubilay Yavuz, Yiğitali Bayrak, Samet Ali Kaya, Okan Eken Kastamonuspor’da oynuyor.
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.