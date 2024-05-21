Kiralıklar geri geldi

KİMİSİ İÇİN İYİ GEÇTİ
Temsilcimizde sezon başında transfer edilen Atabey Çiçek ligin ilk yarısında isteneni verememiş ve devre arasında 1461 Trabzon’a kiralanmıştı. 7 gol atıp 5 asist yapan Atabey Karadeniz temsilcisinin Play-Off oynamasında büyük pay sahibi olmuştu. 2.Lig ekiplerinden Karacabey’e kiralanan Onur Öztonga kadronun vazgeçilmezlerinden oldu ve iyi bir sezon geçirdi. Devre arasında Şanlıurfaspor’a kiralanan Yusuf Emre Gültekin de biten sezonla birlikte takıma dönmüş oldu.
SON SÖZ SAĞLAM’DA
2.Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor’a kiralanan Fatih Bektaş ile Serhat Taşdemir ise Karadeniz ekibinde küme düşme üzüntüsü yaşadı. Darıca GB’ye kiralanan ve 3.Lig’de forma giyen Yağız Gül ve Eren Bilen de takımlarıyla birlikte küme düşme üzüntüsü yaşadı. Kütahya’ya kiralanan Berat Kartal için de sezon istediği gibi gitmedi. Biten sezonun ardından bu futbolcular Kocaelispor’a dönmüş oldu. Yeni sezonda bu oyuncularla ilgili kararı Ertuğrul Sağlam verecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.