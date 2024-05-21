Kadıköy Mahallesi’nin ilk kadın muhtarı Melda Okur: Kadın ve kanaat önderleri meclisleriyle karar vereceğiz

ÖNCEKİ DÖNEM BİRİNCİ AZAYDI

31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimde Kadıköy Mahalle Muhtarlığı için Melda Okur, İsmail Uzunoğlu, Ahmet Öztayoğlu, Dilek Ünal ve Ahmet Bucan yarıştı. Bu isimler arasında Melda Okur aldığı 2 bin 867 oyla Kadıköy Mahallesi’nin ilk kadın muhtarı oldu. Geçtiğimiz dönem birinci aza olarak görev yaptığını ifade eden Melda Okur bu sayede insanların kendisini tanıdığını kaydetti ve ilerleyen beş yıllık sürede Kadıköy Mahallesi’ne katmak istediklerini gazetemize anlattı.

GİRMEDİK SOKAK, ÇALMADIK KAPI BIRAKMADIK

Melda Okur röportajında şunları söyledi: “Önceki dönem de birinci aza olarak görev yaptığım için mahallenin sorunlarına vakıfım. Daha önce aday olsaydım çok şansım olmayabilirdi. İnsanların beni tanımaları bana avantaj sağladı. Yerel seçimde Kadıköy Mahallesi’nin ilk kadın muhtarı seçildim. Başarımı aynı zamanda ekip arkadaşlarıma borçluyum. Bu süreçte hepsi özveriyle çalışarak beni yalnız bırakmadı. Beraber girmediğimiz sokak, çalmadığımız kapı bırakmadık. Sosyal medyadan ziyade yüz yüze çalışmayı tercih ettik.

KADIN DAYANIŞMASI ADAY OLMA SEBEPLERİMDEN

Aday olmadan önce mahalleliler ile fikir alışverişinde bulundum. Aday olmam halinde bana destek olup olmayacaklarını sordum. Konuştuğum insanlardan olumlu dönüşler aldım. Kapıma her geleni veya gittiğim her yerde insanları güler yüzle karşılarım. Onların ihtiyaçlarına yardımcı olmak ve eksiklerini gidermek için çok çalıştım. Bu seçimde de muhtar olma talebi geldi. Aynı zamanda kadın dayanışması da aday olmam için önemli bir sebepti.

KADIN VE KANAAT ÖNDERLERİ MECLİSİ KURACAĞIZ

Mahallemizin eksiklikleri olarak çevre temizliği göze çarpıyor. Bu da belediye ve kurumlarımızla halledilebilir. Bu dönemde kadın meclisi kurma projemiz var. Bu mecliste kadınlara dair ne varsa konuşmayı, kadınların da mahallede söz sahibi olmasını ve mahallemizdeki eksikliklere hep beraber çözüm üretmek istiyoruz. Kadın meclisi dışında kanaat önderleri meclisi adında ayrı bir meclis kurmak istiyoruz. Bunun da çalışmalarına başladık. Bu mecliste mahallede değer kazanmış ve sözü dinlenen güvenilir insanları bir araya toplayarak oluşturduğumuz projeleri onaya sunacağız.

KADIKÖYSPOR’UN SOSYAL TESİS İHTİYACI VAR

Mahallemizde ilkokul ve ortaokul var. Bu dönemde okullarımızla işbirliği yaparak öğrencilere geri dönüşüm bilincini kazandırmak istiyoruz. Sağlıklı yaşam sağlıklı çevre anlayışını öğrencilerimize aktararak temiz bir çevre oluşturmayı amaçlıyoruz. Mahallemizde parkların temizliğine dikkat ediyoruz. Mahallemizin takımı Kadıköyspor’un sosyal tesis isteği ve ihtiyacı var. Bu konuda İzmit Belediyesi ve Büyükşehir Belediyemizin desteklerine talibiz. Mahallemizde aynı zamanda çocukları kötü alışkanlıklardan korumak için bir futbolcu getirerek onları spora özendirmek istiyoruz.

ŞENLİK VE FESTİVALLER YAPABİLİRİZ

Mahalledeki kadınlarımız benden çeşitli etkinlikleri yapacakları 50 kişilik bir sosyal tesis istedi. Kadıköy Mahallemiz konum olarak merkezi bir noktada bulunuyor. Bağdat Caddesi esnafı da bölgenin hareketlenmesini istiyor. Mahallemizi hareketlendirmek adına çeşitli festivaller ve şenlikleri yapmak istiyoruz. Kadınlarımız için kültür gezileri düzenleyebiliriz. Hıdırellez’i mahallemizde de kutlamak istiyoruz. Mahallemizde bulunan kursların çeşitlenmesini de istiyorlar.

KADINLAR SEÇİM SONUNDA ‘BİZ KAZANDIK’ DEMİŞ

Arkadaşlarımla devamlı olarak sokağa çıkıyoruz ve mahalle sakinlerimizle konuşuyoruz. Acılı ve sevinçli günlerinde her zaman yanlarında oldum. Muhtar olmamın ardından mahallemdeki kadınlara örnek olduğumu gördüm. Sen bizim liderimizsin ve gururumuzsun geri dönüşleri alıyorum. Seçim sonrasında kadınlar, benim kazanmamın ardından ‘biz kazandık’ demiş. Hepimiz bir olarak bu seçimi aldık.

MELDA OKUR KİMDİR?

Doğma büyüme bu mahalleliyim. Ailem de çok uzun zamandan bu yana Kadıköy Mahallesi’nde oturuyor. Kocaeli Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezunum ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Kamu Yönetimi 4. sınıfta eğitimime devam ediyorum. Kent Konseyi gibi bazı derneklerde ve sivil toplum örgütlerinde görevlerim oldu. Daha öncesinde okul aile birliklerinde de görev aldım. Önceki dönemde de Kadıköy Mahalle Muhtarlığı birinci azası olarak görev aldım.”