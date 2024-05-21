Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'nun soykırım politikasına artık dur denilmesi gerekiyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu ve gözü dönmüş hükümeti vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atma pahasına soykırım politikasına devam ediyor. Buna artık dur denilmesi gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'nun soykırım politikasına artık dur denilmesi gerekiyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Romanya ile karşılıklı ticaret hacminin iki yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştığını, hedefin 15 milyar dolara ulaşmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı ve anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ciolacu ve heyetini misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye-Romanya münasebetlerinin karşılıklı üst düzey ziyaretlerle her geçen gün geliştiğini müşahede ettiğini belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son dönemde Romanya'ya yaptıkları ziyaretlerin faydalı olduğunu söyledi.

Başbakanlığı döneminde 2011 yılında Romanya ile Türkiye ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine taşıdıklarını hatırlatan Erdoğan, bugün de Romanya Başbakanı Ciolacu ile imzaladıkları ortak bildiriyle Türkiye-Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin tesisini temin ettiklerini bildirdi. Erdoğan, "Mekanizmanın ilk toplantısına başkanlık ettik. Bu sayede ilişkilerimizde yeni bir tarihi dönemeci daha almış olduk." diye konuştu.

Görüşmelerde, ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ekonomik ve ticari bağlar, ikili münasebetlerimizin lokomotifini oluşturuyor. Karşılıklı ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştı, hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmaktır. Bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyoruz. Romanya'da faaliyet gösteren yaklaşık 19 bin Türk şirketi bu başarıya ve iki ülke arasındaki dostluğa önemli katkılar sağlıyor. Şirketlerimizin Romanya'daki yatırımları 3. ülkelerden gelenler de dahil edildiğinde 8 milyar dolara yaklaşmıştır."

"ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİMİZİ ARTIRMANIN YOLLARI ÜZERİNDE DURDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede enerji alanında işbirliğini artırmanın yolları üzerinde durduklarını aktardı.

Savunma sanayisi ve askeri alandaki işbirliğinin Romanya'yla ilişkilerin önemli sacayaklarından birini oluşturduğuna değinen Erdoğan, hem bu alanda hem savunma sanayisi işbirliğinde son yıllarda önemli bir ivme yakaladıklarını söyledi.

Romanya ile gerek ikili düzeyde gerek NATO'nun çatısı altında ortak faaliyetlerde bulunarak bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağladıklarını belirten Erdoğan, "4 adet F16 savaş uçağımız NATO hava polisliği görevi kapsamında Romanya hava sahasında geçtiğimiz mart ayının sonuna kadar 4 ay boyunca görev yaptı. Karadeniz'de kıyıdaş ve NATO müttefiki iki ülke olarak Romanya'yla birlikte çalışıyoruz. Malumunuz Bulgaristan'ın da katılımıyla Karadeniz'de mayın karşı tedbirleri görev grubunu ihdas ettik." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelenin de görüşmelerin gündeminde yer aldığını aktaran Erdoğan, "PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede Romanya'dan beklentilerimizi Sayın Başbakan ile paylaştık." dedi.

Romanya'da yaşayan Türk ve Türk-Tatar toplumlarını iki ülke arasındaki dostluk köprüsü olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, "Soydaşlarımızın Rumen toplumuyla uyum içinde yaşamalarından memnuniyet duyuyoruz. Buna imkan sağlayan Rumen makamlarına teşekkür ediyoruz. Rumen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahatini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdiğimizi bu vesileyle duyurmak istiyorum. Bu şekilde beşeri münasebetlerimizin artacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"ULUSLARARASI CAMİANIN SORUMLULUKLARI ORTADADIR"

Ciolacu ile bölgede ve dünyada yaşanan gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunların en başında Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail zulmü geldi. İsrail mezaliminin durdurulması ve Filistinli kardeşlerimizin güvenliğinin teminat altına alınmasında uluslararası camianın sorumlulukları ortadadır. Ancak buna rağmen katliamın önüne geçecek adımlar halen atılmıyor. Netanyahu ve gözü dönmüş hükümeti, kendi vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atma pahasına soykırım politikalarına devam ediyor. Buna artık dur denilmesi gerekmektedir. Müttefikimiz Romanya'nın da bu konuda sürdürülen uluslararası çabalara gereken katkıları vereceğine inanıyorum.

Görüşmelerimizde Ukrayna'da 3. yılına giren savaşın gidişatını da ele aldık. Türkiye, savaşın başlangıcından bu yana çatışmaların sona erdirilmesi, küresel gıda güvenliğinin temini ve Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetinin sağlanması konusunda önemli katkılar sundu, sunmaya devam ediyor.

NATO müttefikimiz, stratejik ortağımız ve Karadeniz'den komşumuz Romanya ile ilişkilerimizi, ülkelerimizin menfaatleri doğrultusunda ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz."

Konsey toplantısında alınan kararların ve imzalanan anlaşmaların hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bundan sonraki toplantının Bürkeş'te gerçekleştirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Ciolacu onuruna yemek verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen yemeğe, iki ülke heyetleri de katıldı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Ciolacu'ya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin balkonundan başkenti tanıttı.

Kaynak: AA

# İsrail, yeni, HER, Türkiye, recep tayyip erdoğan

21 May 2024 - 23:40 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.911.049 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ÇATI USTASI

*Çatı yapımı, *Teras kaplama, *Kiremit aktarımı, *Oluk temizliği itina ile yapılır. Hüseyin Usta Tel: 0544 655 23 40

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de gece çalışacak, BAY ELEMAN aranıyor. Tel: 0507 699 25 68

PERSONEL ARANIYOR

3 KUTU Dilovası’nda bulunan Demir Çelik fabrikasında taşeron firmada HURDA AYIKLAMA FİRMASINDA çalışmak üzere, *Okuma Yazma bilen *50 yaş Altı *Ü...

ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR

4 S Bakım onarım servisine, ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır. Adres: Fenni muayene istasyonu yanı Kartepe / Kocaeli. Tel: 0532 683 80 56

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL