Vatandaş bu görüntülerden hayli rahatsız

Geçtiğimiz günlerde güzel havanın tadını çıkarmak için yürüyüşe çıkan vatandaşımız İzmit’in göz bebeği olan Yürüyüş Yolu yeni adıyla Cumhuriyet Bulvarı’nda bulunan bir bankta uyuyan bir vatandaşla karşılaşmasını şu sözlerle anlattı, “Cumhuriyet Bulvarı’nda yürüyüş yapıyordum. Bir bankta yatan birini gördüm. Şahısın alkol bağımlılığı ya da sağlık sorunu mu var bilmiyorum. Son dönemde Cumhuriyet Bulvarı ve parklarda bu durumlarla fazla karşılaşmaya başladık. Bu konuda yetkililerin olayla ilgilenmesini bekliyoruz.”