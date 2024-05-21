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Kocaeli Kadın Plaftormu: Çocukların ve haklarının takipçisiyiz

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İstanbul Sultanbeyli’de 15 kişinin, 13 yaşında kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Kocaeli Kadın Platformu yaptığı basın açıklaması ile yaşanan bu duruma tepki göstererek, “Çocukların ve haklarının takipçisiyiz” dedi.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Kocaeli Kadın Plaftormu: Çocukların ve haklarının takipçisiyiz mask
Kocaeli Kadın Plaftormu: Çocukların ve haklarının takipçisiyiz
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İstanbul Sultanbeyli'de yaşanan olayda 13 yaşındaki A.A., iki okul arkadaşının cinsel saldırısına uğradı, failler olayın videosunu çekti. Videonun mahallede yayılması üzerine, 15 kişi 13 yaşındaki çocuğu tehdit ederek ayrı zamanlarda istismar etti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 kişi hakkında "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Çocuğun nitelikli cinsel istismar" suçundan dava açıldı. İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 2 sanık beraat ederken diğer sanıklara hapis cezası verildi. Fakat İstinaf Mahkemesi dosyayı esastan bozdu. Sanıklar yeniden yargılanmaya başlandı. Yaşanan olay üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

TÜM SORUMLULUĞU ANNEYE YIKMAYA ÇALIŞIYORLAR

İzmit Belediye İşhanı önünde düzenledikleri basın açıklaması ile yaşanan olaylara tepki gösterdi. Basın açıklamasını okuyan Aynur Işık, “Sultanbeyli’de 13 yaşındaki bir kız çocuğu defalarca cinsel saldırıya uğruyor ve çocuğun sesini kimse duymuyor. Aradan geçen yıllar sonra hâkim karşısına çıkarılan sanıklar ise cezadan kurtulmak için avukatlarıyla birlikte onu tehdit ediyor ve tüm sorumluluğu anneye yükleyerek işin içinden sıyrılmaya çalışıyorlar. Bir mahallede 15 kişinin tecavüzüne maruz bırakılan, yalnızlaştırılan bir çocuk. Sorumlulardan hesap sormak, adaleti tesis etmekle görevli avukatların dahi çocuğu sorumlu tuttuğu bir adaletsizlik düzeni”

Kocaeli Kadın Plaftormu: Çocukların ve haklarının takipçisiyiz

HESAP SORMAKTAN VAZGEÇMEYEĞİZ

'Çocukların ve haklarının takipçisiyiz' diyen Işık konuşmasının devamında, “Devlete tüm yetkililere bir kere daha sorumluluklarını hatırlatıyoruz: Devletin asli görevi çocukların cinsel istismara maruz kaldığı şartları ortadan kaldırmak, koruyucu-önleyici hizmetleri kurumsallaştırmaktır. Bunun yerine TCK103 ile çocuğun istismarına evlilik yoluyla affı belli aralıklarla gündeme taşıyan, çocukların eğitim yaşamının dışında kalmasına, eğitimin dinselleşmesine yönelik düzenlemeleri hızla hayata geçiren, İstanbul sözleşmesine göz diken, çocuk hakları sözleşmesi hükümlerini görmezden gelen iktidar sahipleri her gün bedenlerine, varoluşlarına uzanan eller karşısında yalnız bırakılmaya çalışılan çocukların, kadınların veballerini taşıyor. Biz hesap sormaktan vazgeçmeyeceğiz.“ dedi.

"YETER ARTIK"

Gölcük’te yaşanan vahşi cinayete değinen Işık, "Daha iki gün önce Pazar gecesi Gölcükte 18 yaşında bir çocuk daha koparıldı hayatından. Niye çünkü direndi tecavüzcüsüne. Bugün burada şiddete tacize istismara uğrayan çocuklarımızın ve kadınlarımızın sesine ses olmak haykırışlarını daha güçlü duyurmak, yeter artık demek için toplandık.” diye konuştu.

KÖTÜLER ARTIK ÇOK PERVAZSIZ

Işık, “Bu ülkede kötüler artık çok pervasız ve örgütlü. İyilik ise tek başına ve sessiz. Düşünce suçlularını dışlayıp değersizleştirmekte tereddüt etmeyen toplum ise nedense tecavüzcüye sesini yükseltemiyor.  Hukukun üstünlüğünü bu sefer hep birlikte çocuğun çığlığı üzerinden konuşalım. Kadın ve çocukları koruyamadığınız yasalarınızı da. Hepimiz sesimizi çıkarmazsak eğer bu utancın altında tüm insanlığımızı kaybedeceğiz. Bizler her şeye rağmen geleceğimizi bu karanlık zihniyetle karartanlara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımıza, kadınlara adil bir yaşam hakkı sağlanana dek asla durmayacağız. Çocuklarımızın sesi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

# ceza, HER, İzmit, İstanbul, Gölcük

21 May 2024 - 19:20 - Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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