Akaryakıtta tek fiyat muamması

EPDK'nin kurul kararına göre, akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, aynı tür akaryakıt olan “95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro” için fiyat farkı uygulanmaması kararı alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde Çenesuyu’nda bir benzinliğe giden vatandaş şikayetini şöyle anlattı: “Akaryakıtta tek fiyat haberleri çıkmıştı. Bugün Çenesuyu’nda bir benzinlikten full save 95 oktan akaryakıt almak istedim fakat artık bu akaryakıtı satmadıklarını onun yerine V power sattıklarını ifade etti. Fiyat tek uygulanacaksa neden istediğimiz akaryakıtı seçemiyoruz?”