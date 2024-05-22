Kartepe’de kaçak alkol baskını

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 21 Mayıs günü Kartepe İstasyon Mahallesinde bir depoya baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında 17 Şişe Kaçak İçki, 43 litre kaçak içki yapımında kullanılan alkol, çok sayıda alkol şişesi kapak emniyet bantları, 1 adet Av Tüfeği ve Tüfeğe ait fişekler ele geçirildi. Depo sahibi F.Ö. hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna Muhalefet suçundan adli ve idari işlem başlatıldı. F.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.