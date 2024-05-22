Kocaeli'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, İstasyon Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli F.Ö'nün gözaltına alındığı operasyonda, 17 şişe kaçak içki, 43 litre kaçak içki yapımında kullanılan alkol, çok sayıda alkol şişesi kapak emniyet bantları, 1 av tüfeği ve tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.