Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Buna göre, 26'ncı adli yargı döneminden 731 hakim adayı ve 242 cumhuriyet savcısı adayı, 16'ncı idari yargı döneminden 71 hakim adayı olmak üzere toplam 1044 hakim ve savcı adayı, 20 Mayıs'ta yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.