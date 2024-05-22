Kocaeli'ye yeni hakim ve savcılar atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 1044 hakim ve cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kocaeli'ye de yeni hakim ve savcılar atandı. İşte o liste...
Kocaeli'ye atananlar:
Ereğli (Konya) Hâkim Adayı İrem Ayata Karamürsel (Kocaeli) Hâkimliği
Konya Hâkim Adayı Muhammed Ali Azimli Kocaeli Hâkimliği
Ankara Hâkim Adayı Hüsne Çetin Kocaeli Hâkimliği
Kocaeli Hâkim Adayı Esra Arık Enez (Keşan) Hâkimliği
Ankara Hâkim Adayı Harun Göktepeoğlu Kandıra (Kocaeli) Hâkimliği
Ankara Batı Hâkim Adayı Fatma Feyza Karaman Kocaeli Hâkimliği
Bakırköy Hâkim Adayı Zafer Özyurt Kandıra (Kocaeli) Hâkimliği
Erzurum Hâkim Adayı Furkan Tosunoğlu Kocaeli Hâkimliği
Adana Hâkim Adayı Şerife Göl Gebze Hâkimliği
Yüksekova Hâkim Adayı Dilara Arifoğlu Kırkız Gebze Hâkimliği
Bandırma Hâkim Adayı Volkan Ay Gebze Hâkimliği
Konya Hâkim Adayı Mehmet Ali Aygül Gebze Hâkimliği
Kırşehir Hâkim Adayı Kübra Dağıstan Özbağkıran Gebze Hâkimliği
Salihli Hâkim Adayı Umut Keskin Gebze Hâkimliği
Ağrı C. Savcısı Adayı Derya Akbaş Gebze Cumhuriyet Savcılığı
Bursa Hâkim Adayı Talip Okuyan Gebze Hâkimliği
Konya Hâkim Adayı Selma Sert Gebze Hâkimliği
Bursa Hâkim Adayı Edanur Tunç Koşar Gebze Hâkimliği
Eskişehir Hâkim Adayı Kübra Vur Gebze Hâkimliği
Kocaeli’den gidenler:
Kocaeli Hâkim Adayı Furkan Kaan Bakır Karakoçan (Elazığ) Hâkimliği
Kocaeli Hâkim Adayı Muhammet Akdoğan Karlıova (Bingöl) Hâkimliği
Kocaeli C. Savcısı Adayı Emirhan Arık Enez (Keşan) Cumhuriyet Savcılığı
Kocaeli Hâkim Adayı Senanur Ayaz Gölköy (Ordu) Hâkimliği
Kocaeli Hâkim Adayı Beyza Melike Aynur İstanbul Anadolu Hâkimliği
Kocaeli Hâkim Adayı Zeynep Kuş Artova (Tokat) Hâkimliği
Kocaeli Hâkim Adayı Emine Memiş Kangal (Sivas) Hâkimliği
Kocaeli Hâkim Adayı Maşide Öztürk Araban (Gaziantep) Hâkimliği
Kocaeli Hâkim Adayı Mehmet Akif Süngü Ulukışla (Niğde) Hâkimliği
Kocaeli Hâkim Adayı Nidanur Uzuner Turgutlu Hâkimliği
Kocaeli Hâkim Adayı Havva Yıldırım Antalya Hâkimliği
Gebze Hâkim Adayı Ahmet Yesevi Demir Savaştepe (Balıkesir) Hâkimliği
Gebze Hâkim Adayı Tuğba Özdemir Akhisar Hâkimliği
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.