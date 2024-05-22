Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Kocaeli'ye yeni hakim ve savcılar atandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) Kocaeli’ye yeni hakim ve savcılar atandı.

Kocaeli'ye yeni hakim ve savcılar atandı mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 1044 hakim ve cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kocaeli'ye de yeni hakim ve savcılar atandı. İşte o liste...

Kocaeli'ye atananlar:

Ereğli (Konya) Hâkim Adayı İrem Ayata Karamürsel (Kocaeli) Hâkimliği

Konya Hâkim Adayı Muhammed Ali Azimli Kocaeli Hâkimliği

Ankara Hâkim Adayı Hüsne Çetin Kocaeli Hâkimliği

Kocaeli Hâkim Adayı Esra Arık Enez (Keşan) Hâkimliği

Ankara Hâkim Adayı  Harun Göktepeoğlu Kandıra (Kocaeli) Hâkimliği

Ankara Batı Hâkim Adayı Fatma Feyza Karaman Kocaeli Hâkimliği

Bakırköy Hâkim Adayı  Zafer Özyurt Kandıra (Kocaeli) Hâkimliği

Erzurum Hâkim Adayı Furkan Tosunoğlu Kocaeli Hâkimliği

Adana Hâkim Adayı Şerife Göl Gebze Hâkimliği

Yüksekova Hâkim Adayı Dilara Arifoğlu Kırkız Gebze Hâkimliği

Bandırma Hâkim Adayı Volkan Ay Gebze Hâkimliği

Konya Hâkim Adayı Mehmet Ali Aygül Gebze Hâkimliği

Kırşehir Hâkim Adayı Kübra Dağıstan Özbağkıran Gebze Hâkimliği

Salihli Hâkim Adayı Umut Keskin Gebze Hâkimliği

Ağrı C. Savcısı Adayı Derya Akbaş Gebze Cumhuriyet Savcılığı

Bursa Hâkim Adayı Talip Okuyan Gebze Hâkimliği

Konya Hâkim Adayı Selma Sert Gebze Hâkimliği

Bursa Hâkim Adayı Edanur Tunç Koşar Gebze Hâkimliği

Eskişehir Hâkim Adayı Kübra Vur Gebze Hâkimliği

Kocaeli’den gidenler:

Kocaeli Hâkim Adayı Furkan Kaan Bakır Karakoçan (Elazığ) Hâkimliği

Kocaeli Hâkim Adayı Muhammet Akdoğan Karlıova (Bingöl) Hâkimliği

Kocaeli C. Savcısı Adayı Emirhan Arık Enez (Keşan) Cumhuriyet Savcılığı

Kocaeli Hâkim Adayı Senanur Ayaz Gölköy (Ordu) Hâkimliği

Kocaeli Hâkim Adayı Beyza Melike Aynur İstanbul Anadolu Hâkimliği

Kocaeli Hâkim Adayı Zeynep Kuş Artova (Tokat) Hâkimliği

Kocaeli Hâkim Adayı Emine Memiş Kangal (Sivas) Hâkimliği

Kocaeli Hâkim Adayı Maşide Öztürk Araban (Gaziantep) Hâkimliği

Kocaeli Hâkim Adayı Mehmet Akif Süngü Ulukışla (Niğde) Hâkimliği

Kocaeli Hâkim Adayı Nidanur Uzuner Turgutlu Hâkimliği

Kocaeli Hâkim Adayı Havva Yıldırım Antalya Hâkimliği

Gebze Hâkim Adayı Ahmet Yesevi Demir Savaştepe (Balıkesir) Hâkimliği

Gebze Hâkim Adayı Tuğba Özdemir Akhisar Hâkimliği

Kaynak: Haber Merkezi

# yeni, İstanbul, Kocaeli, Bursa, karamürsel, Gebze

22 May 2024 - 01:29 - Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.999.159 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ÇATI USTASI

*Çatı yapımı, *Teras kaplama, *Kiremit aktarımı, *Oluk temizliği itina ile yapılır. Hüseyin Usta Tel: 0544 655 23 40

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de gece çalışacak, BAY ELEMAN aranıyor. Tel: 0507 699 25 68

PERSONEL ARANIYOR

3 KUTU Dilovası’nda bulunan Demir Çelik fabrikasında taşeron firmada HURDA AYIKLAMA FİRMASINDA çalışmak üzere, *Okuma Yazma bilen *50 yaş Altı *Ü...

ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR

4 S Bakım onarım servisine, ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır. Adres: Fenni muayene istasyonu yanı Kartepe / Kocaeli. Tel: 0532 683 80 56

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL