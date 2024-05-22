Etkinliğin atölye sonucu, bugün saat 14:30’da Büyükşehir Belediyesi Seka Kağıt Müzesi Geçici Sergi Salonunda ziyarete açılacak. Etkinlik kapsamında ayrıca Kocaeli Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik, Grafik ve Fotoğraf Bölümünün etkinlikleri de gerçekleşecek.
- Perde Arkası
Seka Kağıt Müzesi’nde ‘Kağıttan Tasarımlar’
Proje yürütücülüğünü Doç. Dr. Begüm Savçın ve Öğr. Gör. Burak Savçın’ın yaptığı Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Temel Sanat Eğitimi öğrencilerinin katılım sağladığı ‘Kağıttan Tasarımlar’ adlı workshop Seka Kağıt Müzesi’nde tamamlandı.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.