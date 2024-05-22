Servis aracı hem yaya geçidini hem de durağı ihlal ediyor

Vatandaş şikayetini şöyle anlattı, “Burası Şirinevler Cami Durağı. Bu servis aracı her gün en az 3 saat boyunca aracını buraya park ediyor. Bunda bir problem yok ama park ettiği konum ile hem yaya geçidini hem de durağı ihlal ediyor. Bu konuda denetim istiyoruz.”