AK Parti Milletvekili Veysel Tipioğlu TBMM’de CHP’ye sert çıktı: “CHP özde başka, sözde başkadır”

“AK PARTİ DÖNEMİNDE EMNİYET TEŞKİLATIMIZ DÜNYA STANDARTLARININ ÜZERİNE ÇIKTI”

TBMM’de AKP adına söz alan Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, kürsüde şunları söyledi; “AK Parti iktidara geldiğinde 189 bin olan personel sayısının ikiye katlanıp, araç, ekipman, kullandığı teknoloji ve silahlarla Emniyet teşkilatımız daha etkin, daha aktif, daha rahat hareket edebilen bir teşkilat haline getirdik. Hükümetlerimiz döneminde Emniyet Teşkilatımız dünya standartlarının üzerine çıkartılmış olup çoğu ülkelere eğitim verecek seviyeye gelmiştir. Bütün bunlar, Emniyet personelimizin günlük hayatlarını en iyi şekilde idame ettirebilmeleri, milletimize en güzel şekilde hizmet edebilmelerini sağlamak için yapılmaktadır ve yapılmaya da devam edecektir”



“ TÜRKİYE’DE POLİS İNTİHAR ORANI 100 BİNDE 15,7”





Polis intiharlarıyla ilgili uluslararası verileri paylaşan Tipioğlu, “Dünya ülkeleri 2009-2018 yılları arasında Fransa’da 100 binde 34.92, Portekiz’de 100 binde 19.54, Avustralya’da 100 binde 16,1, ABD’de 100 binde 16, Türkiye’de 100 binde 15,7’dir." ifadelerini kullandı.

MECLİS'TE TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Polis intiharlarına ilişkin verilerin açıklanması üzerine muhalefet sıralarından gelen tepkilere öfkelenen AK Partili Tipioğlu, “Önce dinle! Dinlersen anlatacağım” şeklinde konuştu.



“ÜLKEMİZDEKİ POLİS İNTİHARLARI AVRUPA ÜLKELERİNDEN AZDIR”

Sözlerine devam eden Tipioğlu, “Yapılan çalışmalar sonucunda ülkemizde yaşanan polis intiharları oranı Avrupa ülkelerinden azdır. Ancak her bir polisimizin canının çok kıymetli olduğunu, tek bir canımızı bile kaybetmeyi kabul etmediğimizi üzülerek ifade etmek istiyorum.



“EMNİYET TEŞKİLATI'NDAN SİZE PRİM ÇIKMAZ”



Tipioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü, “Gönül isterdi ki muhalefet partisi, bu verdikleri önergede samimi olsunlar. Bu yapılanlara gerçekten katkı sunma düşüncesi taşısınlar. Siyasi rant uğruna bunu yapmasınlar. Ama size bir tavsiyede bulunacağım; Yiğitler otağı, vatan millet sevdalısı, serden geçtilerin yatağı Emniyet Teşkilatı'ndan size prim çıkmaz.” ifadeleriyle muhalefete tepki gösterdi.



SÖZDE BAŞKA ÖZDE BAŞKASINIZ





AK Partili Tipioğlu, muhalefet partisine hitaben, “Siz sözde başka, özde başka olmaya devam ediyorsunuz. Bugün toplumun her kesiminde olabilecek bazı vakaları gerekçe göstererek, Emniyet Teşkilatımıza kara çalmaya çalışmak, Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize şirin gözükmeye çalışmaktan öte başka bir şey değildir” dedi.

“SİZİN VERDİĞİNİZ ÖNERGE GERÇEK OLMADIĞINI BİLİYORUZ”

Tipioğlu, sözlerinin devamında şunları söyledi: “Güvenlik güçlerimizi şehit eden terör örgütleriyle arasına mesafe koyamayanlar, bu partilerle iş birliğini sorgulamayanlar, tam tersine onların kalbi kırılmasın diye ağızlarını açmayanlar sizlersiniz. Bunun yerine Emniyet Teşkilatımızın çalışma şartlarından dem vuranlar, 1 Mayıs'ta İstanbul'da polise taş atan, sopa atan, ortalığı yakıp yıkan terör sevicilerinin arkasında saf tuttunuz. Bu nedenle sizin verdiğiniz önergenin de, tavsiyenin de gerçek olmadığını biliyoruz. Sokakta hangi tarafta olduğunuzu bildiğimizden burada da sosyal medyada da değiştirmenize kanmıyoruz, kandıramayacaksınız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi