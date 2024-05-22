Kocaeli’de simit 15 TL oluyor

Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, Yufkacılar, Çikolata, Şeker, Dondurma İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkârlar Odası, simide zam getirecek yeni tarifeyi hazırladı. Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü’ne bugün sunulacak olan teklife göre göre simidin yeni fiyatı 15 TL olacak.

BUGÜN MÜDÜRLÜĞE SUNULACAK

Mayıs ayı başında Kocaeli’de ekmeğe zam gelmişti. 210 gram gramı 8 TL olan ekmek, 200 gramı 10 TL olarak satılmaya başladı. Ekmek zammının ardından simide de zam geleceği öğrenildi. Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, Yufkacılar, Çikolata, Şeker, Dondurma İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından çalışmalarına yaklaşık 15 gün önce başlanan simit zammında rakamlar ortaya çıktı, teklif bugün İl Ticaret Müdürlüğü’ne sunulacak.

KOMİSYON KURULACAK VE TEKLİF GÖRÜŞÜLECEK

100 gramı 12 lira 50 kuruştan satılan simidin 2 lira 50 kuruş zamlanması isteniyor. Teklif içeriği gramajda değişiklik içermezken fiyatının 15 TL olmasını talep ediyor. Sunulan zam teklifi Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB), Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, Yufkacılar, Çikolata, Şeker, Dondurma İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkârlar Odası yetkililerince kurulacak komisyonda görüşülecek ve karara bağlanacak. Teklife ilişkin kararın 15 gün içerisinde verilmesi bekleniyor.