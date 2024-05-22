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22 May 2024 - 09:09- Gündem G:

Kocaeli’de simit 15 TL oluyor

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Kocaeli’de ekmeğin ardından simide de zam geliyor. Kocaeli Pastacılar Odası, 12,5 TL olan 100 gramlık simidin 15 TL olması için İl Ticaret Müdürlüğü’ne talebi iletti. Simidin fiyatı 2,5 TL zamlanarak 15 TL’den satılacak.

Muhammet Emin Can
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Kocaeli’de simit 15 TL oluyor mask
Kocaeli’de simit 15 TL oluyor
Kocaeli’de simit 15 TL oluyor
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Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, Yufkacılar, Çikolata, Şeker, Dondurma İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkârlar Odası, simide zam getirecek yeni tarifeyi hazırladı. Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü’ne bugün sunulacak olan teklife göre göre simidin yeni fiyatı 15 TL olacak.

BUGÜN MÜDÜRLÜĞE SUNULACAK

Mayıs ayı başında Kocaeli’de ekmeğe zam gelmişti. 210 gram gramı 8 TL olan ekmek, 200 gramı 10 TL olarak satılmaya başladı. Ekmek zammının ardından simide de zam geleceği öğrenildi. Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, Yufkacılar, Çikolata, Şeker, Dondurma İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından çalışmalarına yaklaşık 15 gün önce başlanan simit zammında rakamlar ortaya çıktı, teklif bugün İl Ticaret Müdürlüğü’ne sunulacak.

KOMİSYON KURULACAK VE TEKLİF GÖRÜŞÜLECEK

100 gramı 12 lira 50 kuruştan satılan simidin 2 lira 50 kuruş zamlanması isteniyor. Teklif içeriği gramajda değişiklik içermezken fiyatının 15 TL olmasını talep ediyor. Sunulan zam teklifi Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB), Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, Yufkacılar, Çikolata, Şeker, Dondurma İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkârlar Odası yetkililerince kurulacak komisyonda görüşülecek ve karara bağlanacak. Teklife ilişkin kararın 15 gün içerisinde verilmesi bekleniyor.

Kocaeli’de simit 15 TL oluyor
Kocaeli’de simit 15 TL oluyor



# Kocaeli, yeni, hafta

22 May 2024 - 09:09 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.999.159 gösterim gerçekleşti.

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Güneş - yane şimdi herkez vay bi 15, tl oldu çok pahalıoldu diyyecek almayın arkadaşlar biz böyle yaparsak çok zam yaparlar tepki olması lazım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Mayıs 10:16
05

Korfezli Savasci - Asgari ucret emekli maaşı zamlanmadi dolar sabit benzin mazot duragan elk su dogalgaz degisiklik yok fakat bütün marketler şunlar bunlar hep zamlandi .acaba bu fiyat artislariyla ilgilenme işi hangi bakanlikta . bakanlikta vatandas gibi bakiyor o zaman neden hazineden maaş aliyorsunuz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Mayıs 10:10
02

Vatandaş Mağdur - Asgeri ücrete emekliye işçiye zam gelse ne olacak önce bu hayat pahalılığınin önüne geçilmesi gerekiyor herşeye zam geliyor marketler etiket değiştirmeye yetişemiyor bu nereye kadar devam edecek ipin ucu kaçtı artık serbes piyasa artık amacını aştı herkes kafasına göre zam yapıyor her geçen gün cebimizdeki para eriyor buna dur diyen yokmu halk fakirleşti orta direk kalktı artık ya zenginsin ya çok fakir yazık sonumuz geldi daha kötü günler bizi bekliyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Mayıs 09:39
04

Yeşil Siyah - @Gel Buraya 01 nolu yoruma cevabı: Adamsın herkes aynı olsa zaten zam olmaz tebrikler güzel yorumunuz için

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Mayıs 09:56
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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