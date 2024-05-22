EMEP Genel Başkan Yardımcısı Arzu Erkan:160 yıllık acıyı unutmayacağız!

YURTLARINDAN SÜRGÜN EDİLMİŞLERDİ



EMEP Genel Başkan Yardımcısı Arzu Erkan, 21 Mayıs 1864’te ana yurtlarından sürgün edilen Çerkes halkına dönük katliamların yıl dönümüne dair açıklama yayınladı. Erkan, “21 Mayıs Çerkeslerin sistematik soykırıma ve sürgüne maruz bırakılmasının, Çerkes halkının dünyanın dört bir yanına dağılmaya başlamasının, sürgün edildiği diasporalarda dahi defalarca kez sürgüne ve kıyıma uğramasının sembolleşmiş tarihidir.



160 YIL ÖNCE YAŞANAN ACI



Tam 160 yıllık bir acı. Çarlık yönetiminin baskıcı, soykırımcı ve sürgüncü politikalarının sonucunda bugün milyonlarca Çerkes ana yurtlarından uzakta, diasporada haklarından yoksun yaşamaya devam etmektedir. Günümüz IŞİD barbarlığı altında katliamlara maruz kalan yüzbinlerce Kürt ve Ezidi halkları da aynı tabloyla karşı karşıya. Bu katliamlara sessiz kalmayanlar ise ülke gericiliği eliyle yüzlerce yıllık hapis cezalarına çarptırılıyor. Geçmiş zalimlikleri aratmıyorlar.



FİLİSTİN’E DE SOYKIRIM YAPILIYOR



Yine yanı başımızda Filistin halkına soykırım uygulayan barbarlığın bugünkü adı İsrail Siyonizmi de halkların mücadelesi olmaksızın durmaya niyetli gözükmüyor. Evet, soykırımın tanınmasını talep eden Çerkes halkının yasını paylaşıyor ve talepleri uğruna mücadelelerini destekliyoruz. Bu vesileyle işçi ve emekçileri; Türkiye ve Ortadoğu başta olmak üzere tüm ezilen halkların birleşik mücadelesini büyütmeye ve gerçek bir halk demokrasisi için zalimlere dur demeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.



Kaynak: Haber Merkezi