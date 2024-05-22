Ev sahibine yük kiracıya zam

Reform taslağına göre, evini kiraya veren ev sahiplerinden, bir yılda elde ettikleri kira geliri karşılığında indirim uygulanmadan doğrudan yüzde 15’ten başlayıp yüzde 40’a kadar uzanan oranlarda vergi alınacak. Yeni vergi yükü, bu yıl elde edilen kira gelirlerinden itibaren başlatılacak. Mevcut düzenlemede kira geliri elde eden ev sahipleri ‘götürü gider’ ya da ‘gerçek gider’ yöntemlerinden birini seçerek vergisini ödüyor. Götürü gider yöntemini seçen ev sahiplerinin vergi matrahı her yıl artırılarak belirlenen muafiyet tutarında indiriliyor. Örneğin bu yıl muafiyet tutarı 33 bin lira. Muafiyet tutarının altında kira geliri elde edenlerden vergi alınmıyor. Muafiyet tutarının üstünde elde edilen kira gelirlerinden ise 33 bin liralık muafiyet indirimi uygulandıktan sonra kalan tutara göre vergi alınıyor.

Muafiyetin kaldırılmasıyla birlikte evini düşük tutarlarla kiraya verenler başta olmak üzere ev sahiplerinin vergi yükü artacak. Örneğin 10 bin lira kira geliri elde edenler 11 bin 560 lira yerine 18 bin 967 lira vergi ödemek zorunda kalacak. Bu ev sahiplerinin vergi yükü yüzde 64 oranında artacak.

Kira gelirlerindeki muafiyetin tümden kaldırılması özellikle evini düşük tutarlarla kiraya veren ev sahiplerine ağır yük getirecek. Örneğin evini 5 bin lira kiraya veren bir ev sahibi bu yıl muafiyetler sayesinde sadece 3 bin 910 lira vergi ödedi. Yeni sistemde bu ev sahibinin ödeyeceği vergi 9 bin liraya çıkacak.

Kaynak: Haber Merkezi