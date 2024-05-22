Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Ev sahibine yük kiracıya zam

ABONE OL Google News Sayfamız

Ev sahiplerinin vergi yükünü artıran yeni bir vergi düzenlemesi hazırlanıyor. Düzenlemeyle kira vergisinin yüzde 50’den fazla artması ev sahibinin bu vergi yükünü kiracıya yansıtması bekleniyor.

Ev sahibine yük kiracıya zam mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Reform taslağına göre, evini kiraya veren ev sahiplerinden, bir yılda elde ettikleri kira geliri karşılığında indirim uygulanmadan doğrudan yüzde 15’ten başlayıp yüzde 40’a kadar uzanan oranlarda vergi alınacak. Yeni vergi yükü, bu yıl elde edilen kira gelirlerinden itibaren başlatılacak. Mevcut düzenlemede kira geliri elde eden ev sahipleri ‘götürü gider’ ya da ‘gerçek gider’ yöntemlerinden birini seçerek vergisini ödüyor. Götürü gider yöntemini seçen ev sahiplerinin vergi matrahı her yıl artırılarak belirlenen muafiyet tutarında indiriliyor. Örneğin bu yıl muafiyet tutarı 33 bin lira. Muafiyet tutarının altında kira geliri elde edenlerden vergi alınmıyor. Muafiyet tutarının üstünde elde edilen kira gelirlerinden ise 33 bin liralık muafiyet indirimi uygulandıktan sonra kalan tutara göre vergi alınıyor.

Muafiyetin kaldırılmasıyla birlikte evini düşük tutarlarla kiraya verenler başta olmak üzere ev sahiplerinin vergi yükü artacak. Örneğin 10 bin lira kira geliri elde edenler 11 bin 560 lira yerine 18 bin 967 lira vergi ödemek zorunda kalacak. Bu ev sahiplerinin vergi yükü yüzde 64 oranında artacak.

Kira gelirlerindeki muafiyetin tümden kaldırılması özellikle evini düşük tutarlarla kiraya veren ev sahiplerine ağır yük getirecek. Örneğin evini 5 bin lira kiraya veren bir ev sahibi bu yıl muafiyetler sayesinde sadece 3 bin 910 lira vergi ödedi. Yeni sistemde bu ev sahibinin ödeyeceği vergi 9 bin liraya çıkacak.

Kaynak: Haber Merkezi

# HER, yeni

22 May 2024 - 09:34 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.999.159 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ÇATI USTASI

*Çatı yapımı, *Teras kaplama, *Kiremit aktarımı, *Oluk temizliği itina ile yapılır. Hüseyin Usta Tel: 0544 655 23 40

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de gece çalışacak, BAY ELEMAN aranıyor. Tel: 0507 699 25 68

PERSONEL ARANIYOR

3 KUTU Dilovası’nda bulunan Demir Çelik fabrikasında taşeron firmada HURDA AYIKLAMA FİRMASINDA çalışmak üzere, *Okuma Yazma bilen *50 yaş Altı *Ü...

ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR

4 S Bakım onarım servisine, ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır. Adres: Fenni muayene istasyonu yanı Kartepe / Kocaeli. Tel: 0532 683 80 56

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL