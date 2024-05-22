ATM'den para çekecekler dikkat

Yüksek enflasyon ve yanlış ekonomi politikalarının bir sonucu olarak, 200 TL'nin reel değeri her geçen gün biraz daha azaltıyor. 200 TL, şu anda yaklaşık 6 dolar ediyor ancak bu miktarla satın alınabilecek ürün ve hizmetlerin listesi günden güne eriyor.

Başlangıçta, nakit çekim sınırlarını artıran bankalar, vatandaşların mağduriyetlerini gidermeye çalıştı. Ancak bu değişiklik, enflasyonun etkisiyle hızla anlamını yitirdi. Birçok vatandaş, acil harcamalarını karşılamak için günlük limitin üzerinde para çekmek zorunda kalırken, bankaların bu işlemler için aldığı yüksek komisyonlar da sorunun bir parçası haline geldi.

GÜNLÜK LİMİTİ 10 BİNDEN 20 BİNE ÇIKARMAYI PLANLIYORLAR

Özel bankalar, bu sorunu çözmek için günlük para çekim limitlerini 20 bin liraya yükseltmeyi planlıyorlar. Ancak bu artışın, ATM'lerdeki para arzı sorununu daha da kötüleştireceği iddia ediliyor. Bu nedenle, birçok ATM, 10 ve 20 TL'lik banknotları kabul etmeyi bırakarak, 200 TL'lik banknotlara odaklanıyor.

ATM'LER BU PARALARI KABUL ETMEYECEK

Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, bu durumu şu sözlerle özetliyor:

"Artık bankalar, ATM'lerde 200, 100 ve 50 TL'lik banknotları tercih ediyorlar. 20, 10 ve 5 TL'lik banknotlara ise yer vermiyorlar."

YENİ BANKNOT TALEPLERİ CEVAPSIZ KALDI

Banka müşterileri, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman büyük miktarda parayı yanlarında taşımak zorunda kalıyorlar. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni banknot taleplerine kulaklarını tıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi