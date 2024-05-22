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- Ekonomi

Altın fiyatlarında tahmin değişti

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Altın fiyatları rekor yükseliş sonrası düşüşe geçti ancak yıl sonu tahminleri yükseldi. 2000 yılından bu yana yıllık ortalama getirisi yüzde 9.5 olan ‘güvenli liman’ altın için kurumlardan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Altın fiyatlarında tahmin değişti mask
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Altın fiyatları ABD Merkez Bankası’dan (Fed) faiz indirim beklentileri ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ölümü ile tarihi zirvesini 2.454 dolara çıkardı. Yurt içinde gram altın fiyatı da 2700 liraya yaklaşarak rekor kırdı. Peki altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Dev kurumlar tahminlerini bir bir açıkladı.

Dünya Gazetesi’nin haberinde Citi analistlerine göre, altın fiyatlarının 6 ila 18 ay içinde 3 bin doları göreceği tahmin edildi. CBS Televizyonu da Citi’nin bu öngörüsünü tartışmaya açtı. Sterling Foundation Management'ın kurucusu ve CEO'su Dr. Roger D. Silk, bunun “Olası” olduğunu ileri sürdü. APMEX'in İş Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Direktörü Patrick Yip, "2000 yılından bu yana altının ortalama yıllık getirisi yüzde 9,5 oldu. Altının performansı tekrarlanırsa, bundan üç yıl sonra altın için 3 bin doları görebiliriz" diyerek yeşil ışık yaktı.

Amerikan Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün kıdemli ekonomisti Peter C. Earle ise, "ABD ekonomisinin yavaşladığına dair işaretler, jeopolitik gerilimler, bu yılın sonlarına doğru sert geçebilecek bir seçim ve bir avuç başka joker kart göz önüne alındığında, önümüzdeki yolu tahmin etmek neredeyse imkânsız" değerlendirmesinde bulunurken, “Ancak” diyerek ekledi: "ABD vatandaşlarının önümüzdeki 12 ayda karşı karşıya kalacağı, uzun zamandır olduğundan daha fazla ve daha büyük belirsizlik kaynakları var. Bu, altın fiyatı için iyi bir gelişme gibi görünüyor.”

En sert tahmin Amerikalı ekonomist Jim Richards’ten geldi. “Currency War,” “The Death of Money” ve “The New Case for Gold” adlı kitapların yazarı olan Richards, daha önce yaptığı “2026 yılında altının fiyatı 15 bin dolar olacak” tahminini yükseltti ve dün “27 bin dolar olacak” dedi. Bitcoin. com’a konuşan Amerikalı yatırımcı, "Daha önce altının 2026 yılına kadar 15 bin dolara ulaşabileceğini söylemiştim. Bugün bu tahmini güncelliyorum. Son tahminim altının aslında 27 bin doları aşabileceği yönünde. Bunu dikkat çekmek veya insanları şok etmek için söylemiyorum. Bu bir tahmin değil; titiz bir analizin sonucu. Elbette bunun olacağının garantisi yok. Ancak bu tahmin, diğer birçok bağlamda doğruluğu kanıtlanmış mevcut en iyi araç ve modellere dayanıyor” diye konuştu. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 503 liradan yaparken; 22 Mayıs Çarşamba günü saat 07:25 itibarıyla 2 bin 498 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 092 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 083 TL'den alıcı buluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# VAR, araç

22 May 2024 - 10:01 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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