TIR’dan dökülen malzeme kazaya neden oldu: 11 yaralı

Kayseri’de seyir halindeki bir TIR’dan dökülen malzeme, kazaya neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu’nun Buğdaylı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, 38 ABN 144 plakalı TIR’ın dorsesindeki malzemeler yola döküldü.
Yola dökülen malzemelere çarpmamak için 46 AIK 592 plakalı kamyonet aniden fren yapınca arkasındaki 38 P 0325 plakalı işçi servisi kamyonete çarparken, işçi servisine ise duramayan 38 JN 811 plakalı TIR çarptı.
Kazada işçi servisindeki 11 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 11 kişi ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya karışan araçlar da ekiplerin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.