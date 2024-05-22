Sokak köpekleri ile ilgili çok tartışılacak tasarı iddiası! 1 ay içinde sahiplenilmezse uyutulacak

Türkiye'de başıboş köpeklerle ilgili yaşanan sorunların çözümü için yeni bir yasal düzenleme hazırlanıyor. Bu düzenleme kapsamında sokak köpeklerinin toplanması, kısırlaştırılması, sahiplendirilmesi ve belirli bir süre içinde sahiplendirilemeyen köpeklerin uyutulması planlanıyor.

Önerilen Yasa Tasarısı Detayları:

Topla-Kısırlaştır-Uyut Modeli:

Başıboş hayvanların, özellikle sokak köpeklerinin toplanması ve kısırlaştırılması planlanıyor. Toplanan hayvanlar belediyelerce kurulacak barınaklarda tutulacak.

30 gün içinde sahiplendirilemeyen hayvanlar belediyelerin internet sitelerinde ilan edilecek. Bu süre sonunda sahiplendirilemeyen hayvanlar iğne ile uyutulacak.

Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanan yeni köpekler getirilecek ve süreç aynı şekilde işletilecek.

Popülasyon Kontrolü:

Kısırlaştırma işlemi, üreme çağındaki veya üreme çağına yeni girmiş olan sahipsiz hayvanlar üzerinde uygulanacak.

Bu yöntemle sokak hayvanı popülasyonunun kontrol altına alınması hedefleniyor.

Sahiplendirme Kıstasları:

Evcil hayvan satışı ve sahiplendirilmesi belirli kıstaslara bağlanacak.

Cins hayvan satışı daraltılacak.

Mevcut Durum ve Gelecek Adımlar:

Türkiye'de 2.8 milyonu sokak köpeği olmak üzere 6.6 milyondan fazla sahipsiz hayvan bulunuyor.

Mart 2022'den Aralık 2023'e kadar sokakta başıboş yaşayan köpeklerden kaynaklı ısırılma, kuduz, trafik kazası gibi nedenlerle 40'ı çocuk olmak üzere 92 kişi hayatını kaybetti.

Yasa tasarısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantılardan sonra şekillendirildi.

Taslak metin, AK Parti Meclis Grubuna gönderilecek ve diğer siyasi partilerin görüşleri alınacak.

Teklifin iki hafta içinde Meclis gündemine alınması bekleniyor.

Avrupa Ülkelerindeki Uygulamalar:

Hollanda ve Yunanistan: Kısırlaştırma ve alındığı yere geri bırakma politikası.

Almanya, İtalya, Polonya ve Portekiz: Barınak usulü.

İngiltere: Belirli sürede sahiplendirilemeyen hayvanlara ötanazi uygulanmakta.

Bu yasa tasarısı, sokak hayvanları sorununa çözüm getirmeyi ve aynı zamanda toplum güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: YENİ ŞAFAK