AK Parti MKYK toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor. Erdoğan bugün AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'na (MKYK) başkanlık edecek. Saat 14.00'te başlayacak olan toplantı AK Parti Genel Merkezinde yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne de katılacak. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki program saat 19.00'da başlayacak.
Kaynak: TRT Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.