Hereke Tayyar Yıldırım Caddesi’ne estetik dokunuş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin önemli bölgelerinden birisi olan Körfez Hereke sahiline ulaşımın sağlandığı Tayyar Yıldırım Caddesi estetik bir görünüme kavuşuyor. Dekoratif aydınlatma direkleri montajına başlanan caddede yaya kaldırımları da yenilenecek.

TURİZME DEĞER KATACAK

Körfez Hereke Tayyar Yıldırım Caddesini estetik bir görünüme kavuşturmak için üstyapı çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi; Hereke Sahiline, Kaiser Wilhem Köşkü, Halı Müzesi gibi turistlerin uğrak noktalarından olan yerlere ulaşımın sağlandığı Tayyar Yıldırım Caddesini dekoratif aydınlatma direkleriyle donatıyor. 1 kilometre uzunluktaki caddede elektrik hatları yer altına alınarak dekoratif aydınlatma direk montajlarına başlandı. Yaya kaldırımları da yenilenecek cadde turizmin önemli merkezlerinden Hereke’ye değer katacak.

Kaynak: Bülten