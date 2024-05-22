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Romanya heyeti, Büyükşehir’in tarım projelerine hayran kaldı

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Üreticiye verdiği desteklerde örnek olan Büyükşehir tarafından Romanya’dan gelen heyete tarımsal projeler konusunda sunum verildi

Romanya heyeti, Büyükşehir’in tarım projelerine hayran kaldı mask
Romanya heyeti, Büyükşehir’in tarım projelerine hayran kaldı
Romanya heyeti, Büyükşehir’in tarım projelerine hayran kaldı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığa verdiği destekler Türkiye’ye örnek olurken, hayata geçirdiği projeler yurt dışında da dikkat çekiyor. Romanya’dan gelen Liceul Tehnologic Nr 1 heyeti, Büyükşehir’in katma değeri yüksek ürünler yetiştirilmesi ve sürdürülebilir tarım konusundaki projeleri hakkında bilgi aldı. Romanya’nın Piteşti kentinde faaliyet gösteren Liceul Tehnologic Nr 1 kurumuna bağlı 13 tarım uzmanı ve tekniker, 2 haftalık iş başı gözlem ve staj faaliyetleri için İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin misafiri olarak Kocaeli’de çeşitli temaslarda bulunuyor.

 

Romanya heyeti, Büyükşehir’in tarım projelerine hayran kaldı

ROMANYA HEYETİNE SUNUM YAPILDI

Bu temaslar kapsamında Romanya heyeti, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi’ni ziyaret etti. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban tarafından karşılanan heyete, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde tarım ve hayvancılığa yönelik hayata geçirilen destek ve projelerle ilgili sunum yapıldı. Romanya heyetine ayrıca, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik edilen çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla 2020’de hayata geçirilen, Kocaeli’nin en büyük tarımsal kalkınma hamlelerinden biri olan “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) hakkında bilgi aktarıldı.

 

Romanya heyeti, Büyükşehir’in tarım projelerine hayran kaldı

BÜYÜKŞEHİR’İN PROJELERİ BEĞENİLDİ

Heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma ve hayvancılığa yönelik proje ve desteklerinden etkilendiklerini belirterek, söz konusu projelerin Romanya’da uygulanabilirliği konusunda çalışma yapacaklarını belirtti. Öte yandan, toplantıda Türkiye-Romanya arasındaki tarımsal faaliyetler ve iş birliği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Romanya heyeti, Büyükşehir’in tarım projelerine hayran kaldı

Kaynak: Bülten

# Büyükşehir, Kocaeli, İzmit, Türkiye, çalışma, proje, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

22 May 2024 - 10:33 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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