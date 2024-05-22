Derince’de parklar ve yeşil alanlar tertemiz

İlçe halkının daha da mutlu bir yaşam sürdürmesi için yoğun mesai harcayan Derince Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklarda ve yeşil alanlarda bir dizi işlem gerçekleştirdi. Aileleriyle birlikte güzel vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası olan park ve yeşil alanları çok daha nezih ve temiz bir görünüme kavuşturan ekipler son olarak Yenikent Mahallesi’nde yer alan Barış Manço Parkı, Fatih Sultan Mahallesi’nde yer alan Şehit Er Yusuf Keskin Parkı, İbni Sina Mahallesi’nde bulunan Şehit Er Şentürk Kavartkurt Parkı’nda ve Harikalar Sahili’nin yamaçlarında ot biçimi işlemleri gerçekleştirdi.

Kaynak: Bülten