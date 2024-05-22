1 milyon 115 liralık restoran faturasına açıklama

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak mahallesindeki Bagetelle Restoran ve Beach Club’ın hakkında çıkan hatalı ve yanıltıcı haberler üzerine restoran yönetimi basın açıklaması yaptı.
"20 KİŞİLİK BİR GRUBUN FATURASI"
Yapılan açıklamada “Geçtiğimiz yıla ait 20 kişilik bir grup tarafından standart menümüze ilave olarak özel şovlar gibi ilave hizmetleri de içeren ve dolayısıyla normal fiyatlarımızın üzerinde olan bir faturanın, işletmemizin piyasa şartlarının üzerinde fiyatlandırma yaptığına dair algı yaratacak şekilde yeniden gündeme getirilmesini üzüntüyle karşıladık.
Henüz yeni yatırım ve sezon hazırlıklarımız devam ederken bu yıla ait gibi gösterilen fatura, siparişten de görüleceği üzere 20 kişilik, yabancı içki, kokteyl ve özel şampanya şovu gibi ilave hizmetlerin alındığı bir sipariştir. Normal koşullarda Bagatelle Bodrum fiyatları, piyasada faaliyet gösteren benzer restoranlar ile aynı seviyededir." denildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.