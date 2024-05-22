1 milyon 115 liralık restoran faturasına açıklama

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak mahallesindeki Bagetelle Restoran ve Beach Club’ın hakkında çıkan hatalı ve yanıltıcı haberler üzerine restoran yönetimi basın açıklaması yaptı.

"20 KİŞİLİK BİR GRUBUN FATURASI"

Yapılan açıklamada “Geçtiğimiz yıla ait 20 kişilik bir grup tarafından standart menümüze ilave olarak özel şovlar gibi ilave hizmetleri de içeren ve dolayısıyla normal fiyatlarımızın üzerinde olan bir faturanın, işletmemizin piyasa şartlarının üzerinde fiyatlandırma yaptığına dair algı yaratacak şekilde yeniden gündeme getirilmesini üzüntüyle karşıladık.

Henüz yeni yatırım ve sezon hazırlıklarımız devam ederken bu yıla ait gibi gösterilen fatura, siparişten de görüleceği üzere 20 kişilik, yabancı içki, kokteyl ve özel şampanya şovu gibi ilave hizmetlerin alındığı bir sipariştir. Normal koşullarda Bagatelle Bodrum fiyatları, piyasada faaliyet gösteren benzer restoranlar ile aynı seviyededir." denildi.

Kaynak: Haber Merkezi