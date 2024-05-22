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CHP İzmit Danışma Kurulu’ndan "Dayanışma halinde çalışmaya devam edeceğiz" kararı

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CHP İzmit Danışma Kurulu Toplantısı 21 Mayıs Salı günü Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleşti. Tartışmanın olmadığı öğrenilen danışma kurulunda ortaya çıkan genel görüş, dayanışma halinde çalışmalara devam edilmesi halinde hem genel de iktidarı hem de Kocaeli’de büyükşehir belediyesi ve 12 ilçeyi kazanılması oldu.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
CHP İzmit Danışma Kurulu’ndan "Dayanışma halinde çalışmaya devam edeceğiz" kararı mask
CHP İzmit Danışma Kurulu’ndan "Dayanışma halinde çalışmaya devam edeceğiz" kararı
CHP İzmit Danışma Kurulu’ndan "Dayanışma halinde çalışmaya devam edeceğiz" kararı
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İZMİT DANIŞMA KURULU GERÇEKLEŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Danışma Kurulu, Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen toplantıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya Milletvekilleri Muhip Kanko, Harun Özgür Yıldızlı, İl Başkanı Bülent Sarı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İl Kadın Kolları Başkanı Merve Tüysüz, il yöneticileri, ilçe yöneticileri, önceki dönem il ve ilçe başkanları, önceki dönem belediye başkanları, milletvekilleri, meclis üyeleri ve mahalle temsilcileri katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan danışma kurulu toplantısı, sonrasında göreve gelinmesinden bugüne süren faaliyet raporunun danışma kurulu üyeleri paylaşıldığı gösterim ile devam etti.

CHP İzmit Danışma Kurulu’ndan

DİVAN BAŞKANI GÖKHAN ERCAN OLDU

Toplantıya CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan başkanlık ederken, divan üyeliği görevlerini ise ilçe eğitim sekreteri Emine Özdüzgün, ilçe başkan yardımcısı Ayşe Irmak ve ilçe sekreteri Gökhan Eryargı üstlendi. Danışma Kurulu sonuç bildirgesinin hazırlanması görevinde ise Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği(KYÖD) önceki dönem başkanlarından Mehmet Toker, İzmit Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Mehmet Nazım Gençtürk ve ilçe başkan yardımcısı Fadime Nur Karaçoban yer aldı. Divan kurulundan çıkacak sonuç bildirgesi önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

CHP İzmit Danışma Kurulu’ndan

ZAFERİN EN ÖNEMLİ UNSURU UYUM OLDU

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan konuşmasına seçim çalışmalarında aktif olarak görev alan sandık görevlilerinden mahalle temsilcilerine kadar tüm örgüt emekçilerine teşekkür ederek başladı. Ercan, “İzmit’te tekrar kazanılan seçim zaferinin en önemli unsuru belediye başkan adayı ve ilçe örgütü arasındaki uyum oldu” dedi.

CHP İzmit Danışma Kurulu’ndan

TÜM GÖRÜŞLER İNCELENECEK

Toplantıda kürsüye çıkan danışma üyeleri de Gökhan Ercan’ın ifade ettiği aday ve örgüt arasındaki uyum ve koordineli çalışmanın parti içi motivasyonun sağlanması ve kamuoyuna karşı güçlü ve tutarlı bir tavır sergilenmesi açısından değerli olduğu ifade etti. Danışma kurulu üyeleri gündem maddeleri doğrultusunda, değerlendirmelerini sözlü ve yazılı olarak sundu. Gökhan Ercan, danışma kurulunda dile getirilen olumlu olumsuz tüm görüşlerin dikkate alınacağını ve titizlikle incelenerek rapor haline getirileceğini vurguladı.

CHP İzmit Danışma Kurulu’ndan

HALKIN TEVECCÜHÜNÜN SORUMLULUĞU

Düzenlenecek rapor öncesinde danışma kurulundan çıkan ortak fikir; örgüt ve belediyenin uyumlu çalışmasının önemi, İzmit halkının, meclis çoğunluğunu da vererek gösterdiği teveccühün aynı zamanda tüm örgüte bir sorumluluk yüklediği ve bu sorumluluğun bilincinde olarak çalışmaların aralıksız bir şekilde devam etmesi olduğu öğrenildi. Toplantıda ayrıca eski kırgınlıkların da geri bırakılması fikri öne çıktı. 

CHP İzmit Danışma Kurulu’ndan

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22 May 2024 - 11:02 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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