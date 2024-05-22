Çilek köyünde yarın hasat var

İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi’nde kurduğu çilek köyünde hasada hazırlanıyor. 25 bin çilek fidesinin dikildiği 12 dönümlük arazide yapılacak olan hasattan elde edilecek olan gelir ihtiyacı olan kız öğrencilerinin eğitimi için kullanılacak. Hasat programı 23 Mayıs Perşembe günü saat 19.00’da İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla gerçekleşecek. Hasada katılmak isteyen vatandaşlar için saat 18.30'da Ncity AVM otoparkından servis kaldırılacak.

Kaynak: İHA