CHP’de Büyükşehir tartışması: “İşte bu yüzden kaybediyoruz”

ATASOY BİLGİN HÜRRİYET’TEN BÜRO İSTEMİŞ

CHP İzmit Danışma Kurulu’nda Atasoy Bilgin ve Fatma Kaplan Hürriyet arasında kısa süreli gerilim yaşandı. Bilgin konuşmasında, “Fatma hanımdan seçim bürosu için yer göstermesini istedim ama cevap alamadım İzmit'te benim broşürlerim dağıtılmadı” ifadelerini kullanırken Hürriyet Bilgin’e “Bana ne sizin seçim bürosundan sizin sorununuz” diyerek cevap verdi. Bilgin Hürriyet’in bu tepkisine karşı “İşte bu yüzden büyükşehirde kaybediyoruz” diyerek kürsüden indi.

KURULUN AHENGİNİ BOZMAYA HAKKINIZ YOK

Daha sonra kürsüye çıkan Hürriyet, Bilgin’e adeta siyaset dersi vererek şunları söyledi: “Ben 2019 yılında adayken ne maddi imkânlarımız ne bir belediye imkanımız vardı. Biz kendimize güveniyorduk. O dönem siyaset yaptığımız arkadaşlarımıza, örgütümüze güveniyorduk. Çıktık ve zor koşullarda bu belediyeyi kazandık. Madem kendinize güvenmiyorsunuz, madem örgütü arkanıza alacağına inanmıyorsunuz o zaman çıkıp aday olmayacaksınız. Buraya gelip danışma kurulu ahengini bozmaya da hakkınız yok.”

Kaynak: Haber Merkezi