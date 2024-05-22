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CHP’de Büyükşehir tartışması: “İşte bu yüzden kaybediyoruz”

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CHP İzmit İlçe Danışma toplantısında, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye adayı Atasoy Bilgin karşı karşıya geldi. Atasoy Bilgin, Hürriyet’in seçim sürecinde kendisine yardımcı olmadığını söyledi.

CHP’de Büyükşehir tartışması: “İşte bu yüzden kaybediyoruz” mask
CHP’de Büyükşehir tartışması: “İşte bu yüzden kaybediyoruz”
CHP’de Büyükşehir tartışması: “İşte bu yüzden kaybediyoruz”
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ATASOY BİLGİN HÜRRİYET’TEN BÜRO İSTEMİŞ

CHP İzmit Danışma Kurulu’nda Atasoy Bilgin ve Fatma Kaplan Hürriyet arasında kısa süreli gerilim yaşandı. Bilgin konuşmasında, “Fatma hanımdan seçim bürosu için yer göstermesini istedim ama cevap alamadım İzmit'te benim broşürlerim dağıtılmadı” ifadelerini kullanırken Hürriyet Bilgin’e “Bana ne sizin seçim bürosundan sizin sorununuz” diyerek cevap verdi. Bilgin Hürriyet’in bu tepkisine karşı “İşte bu yüzden büyükşehirde kaybediyoruz” diyerek kürsüden indi.

KURULUN AHENGİNİ BOZMAYA HAKKINIZ YOK

Daha sonra kürsüye çıkan Hürriyet, Bilgin’e adeta siyaset dersi vererek şunları söyledi: “Ben 2019 yılında adayken ne maddi imkânlarımız ne bir belediye imkanımız vardı. Biz kendimize güveniyorduk. O dönem siyaset yaptığımız arkadaşlarımıza, örgütümüze güveniyorduk. Çıktık ve zor koşullarda bu belediyeyi kazandık. Madem kendinize güvenmiyorsunuz, madem örgütü arkanıza alacağına inanmıyorsunuz o zaman çıkıp aday olmayacaksınız. Buraya gelip danışma kurulu ahengini bozmaya da hakkınız yok.”

CHP’de Büyükşehir tartışması: “İşte bu yüzden kaybediyoruz”
CHP’de Büyükşehir tartışması: “İşte bu yüzden kaybediyoruz”
CHP’de Büyükşehir tartışması: “İşte bu yüzden kaybediyoruz”

Kaynak: Haber Merkezi

# fatma kaplan hürriyet, İzmit

22 May 2024 - 11:34 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Rambo - Bunlar birbirlerini yiyolar bide büyükşehire Adaymis komedi bunlar yaa

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 22 Mayıs 12:41
02

Seçmen - İzmit Belediye başkanı,sen ne zaman partiye ve partililere sahip çıktın?Seçim öncesi istifa ederim diyen sen değil miydin?Partiye rest çeken birisin.Oylar sana verilmedi,PARTİYE verildi.Partiden büyük olamazsın NOKTA

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 22 Mayıs 11:57
01

Söz - Kendi beceriksizliğini vizyonsuzluğunu Fatma başkana yüklemek istiyor seçim döneminde aslanlar gibi çalışıp ikinci kez izmit belediye başkanlığını kazandı sen ortalarda bile yoktun

Yanıtla . 10Beğen . 7Beğenme 22 Mayıs 11:44
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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