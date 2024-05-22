CHP’de Büyükşehir tartışması: “İşte bu yüzden kaybediyoruz”

ATASOY BİLGİN HÜRRİYET’TEN BÜRO İSTEMİŞ
CHP İzmit Danışma Kurulu’nda Atasoy Bilgin ve Fatma Kaplan Hürriyet arasında kısa süreli gerilim yaşandı. Bilgin konuşmasında, “Fatma hanımdan seçim bürosu için yer göstermesini istedim ama cevap alamadım İzmit'te benim broşürlerim dağıtılmadı” ifadelerini kullanırken Hürriyet Bilgin’e “Bana ne sizin seçim bürosundan sizin sorununuz” diyerek cevap verdi. Bilgin Hürriyet’in bu tepkisine karşı “İşte bu yüzden büyükşehirde kaybediyoruz” diyerek kürsüden indi.
KURULUN AHENGİNİ BOZMAYA HAKKINIZ YOK
Daha sonra kürsüye çıkan Hürriyet, Bilgin’e adeta siyaset dersi vererek şunları söyledi: “Ben 2019 yılında adayken ne maddi imkânlarımız ne bir belediye imkanımız vardı. Biz kendimize güveniyorduk. O dönem siyaset yaptığımız arkadaşlarımıza, örgütümüze güveniyorduk. Çıktık ve zor koşullarda bu belediyeyi kazandık. Madem kendinize güvenmiyorsunuz, madem örgütü arkanıza alacağına inanmıyorsunuz o zaman çıkıp aday olmayacaksınız. Buraya gelip danışma kurulu ahengini bozmaya da hakkınız yok.”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Rambo - Bunlar birbirlerini yiyolar bide büyükşehire Adaymis komedi bunlar yaa
Seçmen - İzmit Belediye başkanı,sen ne zaman partiye ve partililere sahip çıktın?Seçim öncesi istifa ederim diyen sen değil miydin?Partiye rest çeken birisin.Oylar sana verilmedi,PARTİYE verildi.Partiden büyük olamazsın NOKTA
Söz - Kendi beceriksizliğini vizyonsuzluğunu Fatma başkana yüklemek istiyor seçim döneminde aslanlar gibi çalışıp ikinci kez izmit belediye başkanlığını kazandı sen ortalarda bile yoktun
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.