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Başkan Gökçe görüşmelerini sürdürüyor

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Başkan Gökçe kendisini ziyaret eden konukları ile bir araya gelerek Derince’nin geleceğine dair proje ve çalışmalarını paylaşıyor.

Başkan Gökçe görüşmelerini sürdürüyor mask
Başkan Gökçe görüşmelerini sürdürüyor
Başkan Gökçe görüşmelerini sürdürüyor
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ENSAR ÖĞÜT İLE BİR ARAYA GELDİ

Çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, kendisini ziyaret eden konukları ile bir araya gelerek görüşmelerde bulunuyor. Başkan Gökçe bu kapsamda son olarak Ardahan eski Milletvekili Ensar Öğüt ile Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Başkanı Bilal Dündar ve yönetimi, İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Sibel Solakoğlu ile Seyhan Özcan, Derince Orman İşletme Şefi Güray Murat Kar, Cumhuriyet Halk Partisi Çayırova İlçe Başkanı Binali Eniş ve yönetimi, Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ali Akgün ve yönetimi ile bir araya geldi.

 

Başkan Gökçe görüşmelerini sürdürüyor

NEZAKET ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Başkan Gökçe görüşmelerinin devamında Gebzeli Avukatlar Av. Şerafettin Kaya, Av. Ozan Çataltepe, Av. Muharrem Cemgildal ve Talip Atmaca, Cumhuriyet Halk Partisi eski Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selim Özcan, eski Darıca İlçe Başkanı Erhan Soyak ve parti mensupları, Derince Gençlik ve Spor İlçe Spor Müdürü Yusuf Yüksel ve milli sporcular, Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Erin ve şube müdürleri, İzmit Kent Merkezi Esnaf Başkanı Murat Öztürk, Emekli-Sen Körfez Şube Başkanı Ali Oral, Kocaeli Emekli –Sen Şube Başkanı İbrahim Turgut, Derince Emekli-Sen Temsilciliği Başkanı Kasım Erben ve yönetimlerini de konuk etti.

Başkan Gökçe görüşmelerini sürdürüyor
Başkan Gökçe görüşmelerini sürdürüyor

Kaynak: Bülten

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22 May 2024 - 11:36 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

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