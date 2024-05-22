Perinthos Antik Kenti'nde su altı çalışmalarında "gemi batığı" bulundu

Erdem, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Müzeler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Tekirdağ'da Antik Kentler" konferansında yaptığı konuşmada Perinthos Antik Kenti'nin tarih öncesi dönemlerden bugüne kadar kullanılan önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Antik kentin iki büyük limana sahip olduğuna işaret eden Erdem, doğu limanının ticari, batıdakinin ise askeri amaçlı kullanıldığının belirlendiğini anlattı.

Erdem, Perinthos'ta arkeolojik kazıların yanında su altı çalışmalarının yapıldığını belirterek, "Su altı çalışmalarımız sürüyor. Perinthos, çok uzun bir sahile sahip ve burada kültürel varlıkları saptamak amacıyla dalışlar yapıldı." dedi.

Su altı belgeleme çalışmalarının gerçekleştirildiğini dile getiren Erdem, şunları kaydetti:

"Perinthos'un çevre alanı ve sahil kısmını inceleyip, hassas topoğrafik verilerin elde edilmesini amaçlıyoruz. Deniz tabanı nasıldı ve depremlerle ne hale geldi? Deniz altında mevcut arkeolojik kalıntı var mı? Uzaktan kumanda edilen bir bot ile altındaki sensör ve üstündeki radarla bütün dip taranıyor ve 60 metrede bir batık tespit edildi. Bu batığa önümüzdeki sene kamera ile dalınacak."

Marmaraereğlisi ilçesindeki Perinthos Antik Kenti'nde 2020 yılında başlayan kazı çalışmaları, Prof. Dr. Erdem'in başkanlığında yürütülüyor. Kazılarda 5 bin yıllık olduğu değerlendirilen seramik, kaşık parçası, pişirme kapları ve hayvan kemikleri tespit edilmişti. Antik kentin tiyatro alanıyla ilgili de önemli bulgulara ulaşılmıştı.

Kaynak: AA