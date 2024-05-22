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Otelde ilginç olay: Günlerce konakladı parasını ödemeden kaçtı

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Arnavutköy’de bir otelde kız arkadaşıyla birlikte 81 gün konaklayan kişi, iddiaya göre konaklama ücretinin bir kısmını ödemeden kaçtı. Otel’e kimlik ve pasaportu bırakarak kaçan kişi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Otelde ilginç olay: Günlerce konakladı parasını ödemeden kaçtı
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Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan bir otele 11 Mart tarihinde Özbek kız arkadaşı Zarnıgor C. ile gelen Mustafa Emrah A. isimli şahıs otelde 81 gün konakladı. Konakladığı günlerin bir kısmının ücretini ödeyen Altunbaş iddiaya göre son günlerde otel yönetiminin ücreti istemesi üzerine 13 Mayıs tarihinde önce kız arkadaşını otelden çıkarttı daha sonra geri geleceğini söyleyerek kendisi çıktı. Otel’de pasaport ve kimliğini bırakıp çıkan şahıs ortadan kayboldu. Otel işletmecisi olan Ayşegül Saçan borcunu ödemeyen şahsı aradıklarında kendisine küfür ve hakaretler ettiğini iddia etti.

Önce sevgilisini çıkarttı sonra kendi çıktı

Otelde sevgilisiyle birlikte 81 gün konaklayan şahsın, otel yönetiminin ödeme talep etmesi üzerine gece saatlerinde personelleri oyalayarak önce sevgilisini daha sonra geri geleceğini beyan ederek kendisinin otelden kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yaşananlar üzerine işletmeci Ayşegül Saçan polise giderek durumdan şikayetçi oldu.

“22 bin TL borcu vardı, önce kız arkadaşını kaçırdı sonra kendi kaçtı”

Yaşadıkları durumu anlatan işletmeci Ayşegül Saçan, “Biz kendi yerimizi 1 yıl önce açtık ve işletmeye başladık. Müşterimiz otele gelip kız arkadaşıyla birlikte konaklamak istediğini belirttikten sonra biz gerekli pasaport ve kimlik bilgilerini alarak kayıtlarını yaptık ve odalarını teslim ettik. İlk başlarda ödemelerini yapıyorlardı en son 19 Nisan tarihinde bize son ödemelerini yaptılar. Biz daha sonra ödeme yapmadıkları için kendilerinden ödeme yapmalarını talep ediyoruz. Ara ara hatırlatıyoruz ama daimi müşterimiz olduğu için kendilerini sıkıştırmak istemedik. Biz her söylediğimizde bizi oyaladı en son 13 Mayıs tarihinde sabah 06.15’te buradaki personelimi oyalayarak kız arkadaşını çıkartıyor sonra kendisi çıkıyor. Burada normalde kız konaklıyordu hiç dışarı çıkmıyordu erkekte zaman zaman geliyordu. Önce kız arkadaşını çıkartıyor ve erkek şahıs tekrar odaya geleceğini söyleyerek odadan çıkıyor ve odada eşyaları olduğunu belirtmiş. Biz tekrar aradık öğleye doğru bizim numaralarımızı açmadılar. Biz şüphelendik odayı kontrol etmek istediğimizde bütün eşyalarını boşalttıklarını ve anahtarı üzerinde bıraktıklarını tespit ettik. Biz karakola giderek şikayetçi olduk bu durumdan. Biz tekrar ulaşmaya çalıştık sahsa ve ulaşamadık bize buraya bildirdikleri ev adresi ve yakınlarının numarasını bırakmışlardı bizde o adrese gittik ödeme yapmalarını isteyecektik. Gittiğimiz adreste kendisi yoktu annesi aradı ve ulaştı bizim geldiğimizi söyleyince bize küfür ve hakaretler etti. Borçları olmasına rağmen bizi tehdit ettiler ve kendileriyle görüşemedik. Biz tekrar giderek şikayetçi olduk bu durumdan dolayı ancak bir gelişme olmadı henüz. Kimliklerini ve pasaportlarını karakola teslim ettim biz aynı zamanda icra davası da açtık. Bizim mağdur olma sebebimiz tamamen güven odaklı olmasından dolayı biz normalde ödemelerimizi peşin alıyoruz. Biz gerekli şikayetlerimizi yaptık ama ödemeyeceğini söyledi ve bir daha iletişimimiz olmadı. Toplamda 44 bin 500 TL borçları vardı, bize ödeme yapmadıkları miktar şu anda 22 bin TL” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

# HER

22 May 2024 - 11:44 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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