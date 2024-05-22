6 katlı binanın çatısından düşmüştü, kurtarılamadı

İzmit Tepecik Mahallesi’nde 6 katlı bir apartmanın çatısında tamir yapan Menderes Özten, dengesini kaybedip çatıdan aşağı düştü. Özten, beton zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Menderes Özten Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
CENAZESİ DEFNEDİLECEK
Menderes Özten doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Derince’de ikamet eden Menderes Özten’in naaşı yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. 2 çocuk babası Menderes Özten, bugün Derince Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.