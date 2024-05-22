Recep Durul: “Taliplisi varsa hemen devredeyim”

Recep Durul, “4 yıl önce yönetici değilken Kocaelispor’a destek olmak için oraya aldım. Tadilatı için 5 milyon harcamıştım, hala o parayı çıkartamadım. Bana gelir getiren bir yer değil, Kocaelispor gelir sağlıyor. Tesis büyük ama öyle kazanç getiren bir yer değil. Taliplisi varsa hemen gelsin devredeyim” dedi.
“ALDIĞIMI PİŞMAN OLDUM”
Kocaelispor Başkanı Recep Durul dün akşam TV 41’de katıldığı 3.Devre programında son günlerde gündeme getirilen Yahya Kaptan’daki eski adı Sporium olan İTA Sport X Tesisleri’ni zamanında ihalesiz aldığı, oradan büyük paralar kazandığı yönündeki haberlerle ilgili de açıklamada bulundu. Durul, “4 yıl önce yönetimde değildim. Hüseyin Üzülmez başkan, Engin Koyun genel sekreterdi. Yönetimden bana, “Kirasını ödeyemiyoruz, burayı al” diye bir teklif geldi. Çok sıcak bakmadım. Anladığım bir iş değildi çünkü. Sonra Engin koyun devreye girdi, “Al burayı Kocaelispor’a destek ol” dedi. Kocaelispor’a katkı sağlama düşüncesiyle aldım. Ancak aldığıma pişman oldum. 4 yıl önce tadilatı için 5 milyon para harcadım. Hala o parayı çıkartamadım. Tesis büyük ama öyle iddia edildiği gibi büyük paralar kazandırmıyor. Varsa talipli hemen yarın gelsin banka hesaplarını gösterelim, ayda--yılda ne kadar ciro yapıyor baksın, hemen anahtarı kendisini vereyim. Burası bana gelir getiren bir yer değil, Kocaelispor gelir elde ediyor. Dediğim gibi heveslisi varsa gelsin hemen devredeyim” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Osman Demir - Yıllarca kulübe doğru dürüst başkan bulamadık.Recep Durul başkan takımı sahiplendi. Ertuğrul Sağlam hocanın gönderilme olayında olduğu gibi yok şöyle yok böyle gündem oluşturup taraftarın aklını karıştırmak isteyen kişilerin devreye girdiğini görüyoruz.Bırakalım herkes işini yapsın
Ks - Sizin burayı yönetici olduktan sonra aldığınız söyleniyorBelgeleriyle ispatlayın.Siz klüpte delikli kuruş yokken hiç ortada yoktunuz.Engin Koyun ile ortaya birden çıktınız.Burayı nasıl kiraladınız??Kocaelispora ne kadar kira veriyorsunuz
Niyazi Biçer - bu kadar basit. sayın albayrak, yönetim beğenmeyenler, hade girin işin içine, ya ynetimi alın yada hiç konuşmayın. sayın albayrak gerçek kocaelisporlular sizi çok iyi biliyor. siz onları kaale almayın. onlar adamsalar konuşacaklarına, sağa sola iftira atacaklarına gelsinle kulübü yönetsinler bizde helal olsun diyelim. iyi günler dileklerimle...
Emre Ks - sayın başkan lütfen doğru transfer yapalım, bu yabancılardan bize hayır gelmez, mümkünse hepsini gönderelim, iyi yabancılar alalım.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.