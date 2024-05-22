Recep Durul: “Taliplisi varsa hemen devredeyim”

Recep Durul, “4 yıl önce yönetici değilken Kocaelispor’a destek olmak için oraya aldım. Tadilatı için 5 milyon harcamıştım, hala o parayı çıkartamadım. Bana gelir getiren bir yer değil, Kocaelispor gelir sağlıyor. Tesis büyük ama öyle kazanç getiren bir yer değil. Taliplisi varsa hemen gelsin devredeyim” dedi.

“ALDIĞIMI PİŞMAN OLDUM”

Kocaelispor Başkanı Recep Durul dün akşam TV 41’de katıldığı 3.Devre programında son günlerde gündeme getirilen Yahya Kaptan’daki eski adı Sporium olan İTA Sport X Tesisleri’ni zamanında ihalesiz aldığı, oradan büyük paralar kazandığı yönündeki haberlerle ilgili de açıklamada bulundu. Durul, “4 yıl önce yönetimde değildim. Hüseyin Üzülmez başkan, Engin Koyun genel sekreterdi. Yönetimden bana, “Kirasını ödeyemiyoruz, burayı al” diye bir teklif geldi. Çok sıcak bakmadım. Anladığım bir iş değildi çünkü. Sonra Engin koyun devreye girdi, “Al burayı Kocaelispor’a destek ol” dedi. Kocaelispor’a katkı sağlama düşüncesiyle aldım. Ancak aldığıma pişman oldum. 4 yıl önce tadilatı için 5 milyon para harcadım. Hala o parayı çıkartamadım. Tesis büyük ama öyle iddia edildiği gibi büyük paralar kazandırmıyor. Varsa talipli hemen yarın gelsin banka hesaplarını gösterelim, ayda--yılda ne kadar ciro yapıyor baksın, hemen anahtarı kendisini vereyim. Burası bana gelir getiren bir yer değil, Kocaelispor gelir elde ediyor. Dediğim gibi heveslisi varsa gelsin hemen devredeyim” dedi.