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Bakan Şimşek: Borsa oyun alanı değil

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu tek haneye indirme programının başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek "Mayıs ayında yıllık enflasyon yükselmeye devam edecek. Enflasyon sene sonunda 30'lu rakama inecek." dedi. Vatandaşlara borsa konusunda uyarıda da bulunan Bakan Şimşek, "Vatandaşımız 'Borsada oynuyorum.' diyor, burası bir oyun alanı değil. Bilgiye dayalı, analize dayalı değerlendirmeler üzerinden kararlar vermemiz lazım." diye konuştu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Finansal Okuryazarlık Platformu Lansmanı"nda konuştu.

"ENFLASYON SENE SONUNDA 30'LU RAKAMA İNECEK"

Ekonomiye ilişkin önemli mesajlar veren Bakan Şimşek, mayıs ayında enflasyonun yükselmeye devam edeceğini ancak sene sonunda 30'lu rakamlara ineceğini söyledi.

"Enflasyonu tek haneye indirme programımız başarılı bir şekilde devam ediyor." diyen Şimşek, enflasyonun yıllık bazda mayıs ayında zirveye ulaşacağını da belirtti.

VATANDAŞLARA BORSA UYARISI: OYUN ALANI DEĞİL

"Vatandaşımız 'Borsada oynuyorum.' diyor, burası bir oyun alanı değil aslında." ifadesini kullanan Bakan Şimşek şöyle devam etti:

"Burası yatırım yapılan bir alan. Hisse senedi aldığınız zaman şirketi satın almış oluyorsunuz tamamını değil tabii. Burası bir oyun alanı değil. O nedenle bilgiye dayalı, analize dayalı değerlendirmeler üzerinden kararlar vermemiz lazım. Borsada hesabınız yoksa, kriptoya bulaşmadıysanız da verdiğiniz kararlar alternatifi olan kararlardır.

"TÜYO VE DUYUMLARLA HAREKET ETMEYİN"

Vatandaşlarımıza diyorum, kolaycı para kazanma yolları risklidir, tehlikelidir. Risk ve getiri. Biri çok getiri vaat ediyorsa bilin ki orada riskler de yüksektir. Birileri size yüksek getiri vaadediyorsa bilin ki çok riskli faaliyettir. Tüyo ve duyumlarla hareket etmeyin."

# para

22 May 2024 - 12:51 - Ekonomi --- Okunma

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