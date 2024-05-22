Kocaelispor’da Yönetimin yüzde 70’i değişecek

Kocaelispor'da 9 Haziran’da yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olduğunu ilan eden Recep Durul, mevcut yönetimde büyük çaplı bir değişim yapacağını söyledi. Durul, “Kimlerle devam edip, kimlerle ayrılacağımla ilgili henüz net bir kararım yok. Ancak yüzde 70 değişim yapma düşüncesindeyim. Çok önemli isimleri ekibime dahil edeceğim. Bu takımı Süper Lig’e taşıyacak güçlü bir ekip oluşumu sağlayacağım” dedi.